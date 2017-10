Cel mai important eveniment IT din Constanţa, la cea de-a II-a ediţie. "Am dorit să ieşim din conceptul clasic"

Cel mai important eveniment IT din Constanța, la cea de-a II-a ediție. "Am dorit să ieșim din conceptul clasic"

Ce-a de-a doua ediție a Evenimentului de Tehnologie Informatică Crucial s-a dovedit a fi un real succes, din mai multe puncte de vedere. Peste 100 de companii, din mediul privat și public, au participat în data de 11 mai, la hotelul Iaki, în cadrul evenimentului Rock IT. Reprezentanții companiilor au putut afla ultimele noutăți din domeniul IT și au primit soluții viabile pentru a le ușura activitatea și, totodată, de a le crește productivitatea.„Prin acest eveniment am dorit să ieșim din conceptul clasic de eveniment născut anterior. Am încercat să condimentăm pe tema de eveniment, cu diferite detalii. Tocmai de aceea am denumit evenimentul Rock It, invitații au plecat foarte entuziasmați”, a precizat Raluca Herciu, reprezentant marketing Crucial Systems.Majoritatea companiilor percep beneficiile obținute prin utilizarea unui sistem informatic integrat. Una dintre caracteristicile pieței românești este că firmele mici tind să externalizeze complet serviciile IT (aproximativ 37% dintre respondenți).„Cele mai importante amenințări includ malware, ransomware și botnets, atacurile la adresa datelor confidențiale, spionajul cibernetic, mobilitatea și cloud computing, Internet of Things, amenințările interne și amenințările din partea terților aflați în legătură cu companiile. Big Data și Analytics nu sunt o modă, nu mai sunt doar «nice to have», ci reprezintă elemente cheie în transformarea digitală și păstrarea și creșterea competitivității”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Anghel.Idea de Rock s-a născut din necesitatea de a îndepărta de conceptul standard de eveniment clasic IT și de a găsi acea expresie cuprinzătoare atât ca formă, cât și ca mesaj la contactul cu publicul larg. Rock IT Fest a propus soluții performante capabile să crească nivelul de securitate și productivitate al unei companii. De asemenea, în cadrul evenimentul s-au putut testa aplicațiile cheie ale celor mai cunoscuți furnizori globali.