Cei 200 de euro ajung cu întârziere la tinerii căsătoriţi

Cei 200 de euro ajung cu întârziere la tinerii căsătoriți

Mai multe familii care au spus „DA" în fața ofițerului stării civile în luna martie reclamă că mult mediatizații bani pentru tinerii căsătoriți nu au ajuns deocamdată în buzunarele lor, cu toate că au depus documentele încă din luna aprilie. Potrivit legii 396/2006 cei care se căsătoresc pentru prima dată beneficiază de un sprijin financiar în valoare de 200 de euro, la constituirea familiei. Pentru a intra în posesia acestor bani, solicitanții trebuie să depună mai multe documente. Dreptul la sprijinul financiar se stabilește prin dispoziție scrisă a primarului, în termen de cinci zile de la data depunerii cererii solicitantului. Pe baza acestei dispoziții, Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor întocmește o situație centralizatoare care se transmite responsabililor de la Direcția de Muncă Solidaritate Socială și Familiei (DMSSF). La rândul lor, aceștia trebuie să solicite, în termen de două zile, Ministerului Muncii Solidarității Sociale și Familiei banii necesari. Aceste sume sunt transferate într-un cont deschis la trezoreria statului, din care primarii vor dispune plata drepturilor. Cu toate că articolul șapte din lege precizează că plata sprijinului financiar se efectuează în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziției scrise de către primar, acest termen nu este respectat. „Am depus actele încă din aprilie dar nu am primit banii până acum" ni s-a plâns Silviu C. Mai mult, în momentul de față, există șapte familii care au primit dispoziția la data de 13 aprilie 2007 și, cu toate acestea, de-abia astăzi vor primi banii. Vina se pare că aparține celor de la evidența persoanelor, pentru că, după cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al DMSSF, Mariana Fătu, nu s-a primit niciun fel de borderou pentru plata acestor sume. „La noi nu sunt probleme, banii fiind virați foarte repede după ce primim situația centralizatoare" a spus Mariana Fătu. Pe de altă parte, și cei de la Serviciul de evidența persoanelor spun că nu este vina lor, însă au recunoscut că au mai existat întârzieri la plăți.