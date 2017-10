CEAȚĂ pe Autostrada Soarelui. Vizibilitatea este sub 50 de metri pe porțiunea Fetești - Cernavodă

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Traficul rutier pe Autostrada Soarelui, pe tronsonul Fetesti - Cernavoda, se desfasoara in conditii de ceata vineri dupa-amiaza, vizibilitatea fiind sub 50 de metri, informeaza News.ro.Centrul Infotrafic anunta ca vineri dupa-amiaza, la ora transmiterii acestei stiri, pe Autostrada A2, se circula in conditii de ceata.Astfel, pe tronsonul Fetesti - Cernavoda, vizibilitatea este sub 50 de metri, potrivit sursei citate.Vineri dimineata, in jurul orei 8.00, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta al Autostrazii A2, pe tronsonul Lehliu-Gara - Drajna, la kilometrul 82 s-a produs un accident soldat o persoana decedata si doua ranite.Comisarul-sef Paul Ulieru de la Centrul Infotrafic declara pentru News.ro ca un autoturism a lovit o autoutilitara care circula pe banda de urgenta si imprastia material antideranpant, avand in functiune semnalele luminoase. Ulterior, autoturismul respectiv a fost acrosat de o alta masina.In momentul producerii accidentului in zona era ceata, vizibilitatea fiind de aproximativ 100 de metri.