CEAȚĂ DENSĂ LA CONSTANȚA! Manevrele în porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Mangalia au fost sistate

Circulaţia pe mai multe drumuri naţionale din 18 judeţe şi pe autostrăzi este afectată de ceaţă duminică dimineaţă, Tot din cauza ceţii, manevrele în porturile Constanţa Nord, Constanţa Sud-Agigea şi Mangalia au fost sistate.

”La această oră, ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 metri şi, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Galaţi, Vrancea, Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Argeş, Prahova, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt (DN 54, DN 64 şi DN 65), Dolj, Alba (DN 75), Bihor (DN75 şi DN 1H) şi Dâmboviţa. Traficul este îngreunat din cauza ceţii şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti (tronsonul kilometric 11-49), A2 Bucureşti-Constanţa, A3 Bucureşti-Ploieşti şi A4 Ovidiu-Agigea, vizibilitatea fiind redusă sub 250 de metri, pe alocuri scade sub 100 de metri”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.







Poliţiştii recomandă şoferilor să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile. De asemenea, atrag atenţia şi pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor că trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic.