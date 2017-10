Cea mai veche agenţie de presă română, la ceas aniversar

Cea mai veche agenție de presă română, la ceas aniversar

Agenția Națională de Presă AGERPRES este prima agenție de presă din România, istoria ei începând la 27 martie 1889, când ministrul de externe, P. P. Carp, semnează actul de naștere a Agenției Telegrafice a României."Aniversarea a 125 de ani reprezintă pentru mine o zi extrem de specială și un motiv de mândrie. Mă simt onorat că fac parte din echipa primei agenții de presă din România. Alături de colegii mei, am reușit să ducem mai departe valorile și misiunea AGERPRES, aceea de a informa prompt și obiectiv. În ultimul an, AGERPRES a trecut printr-un proces de rebranding, a preluat președinția ABNA-SE (The Association of the Balkan News Agencies), am fost prezenți la conferințe internaționale dedicate mass-mediei și am consolidat relațiile cu agențiile din cadrul EANA (The European Alliance of Press Agencies). Cel mai recent proiect extern dezvoltat de AGERPRES a fost cel cu Fundația Thomson Reuters, colaborare prin care am organizat primul curs intensiv dedicat jurnalismului de investigație. Nu în ultimul rând, Casa Regală ne-a onorat prin decorarea cu distincția 'Nihil Sine Deo', acordată cu ocazia împlinirii celor 125 de ani. Sigur, proiectele noastre nu se opresc aici, îmi doresc ca AGERPRES să devină cel mai important furnizor de știri din Europa de Est", a declarat Alexandru Giboi, Director General AGERPRES.