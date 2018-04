Cea mai usoara metoda de a achita taxa de pod online

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Te-ai saturat de cozi interminabile de masini in drumul spre mare? Vrei sa achiti rapid si fara probleme taxa de pod Fetesti - Cernavoda? Cea mai usoara metoda este sa achiti online, pe www.taxadepod.ro, site autorizat CNAIR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere). Iata care sunt cei cativa pasi pe care trebuie sa-i urmezi pentru a beneficia de acest serviciu ultra-rapid!Acceseaza site-ul www.taxadepod.ro, urmeaza pasii pentru a-ti inregistra masina si gata! Tot ce trebuie sa faci este sa introduci datele tale si ale masinii, detaliile de facturare si metoda de plata. Felicitari! In doar 2 minute ai platit taxa de pod Fetesti - Cernavoda, fara sa trebuiasca sa-ti creezi cont! Alege metoda de plata care ti se potriveste cel mai bine, card sau transfer bancar, bifeaza casuta "Termeni si conditii" si apasa butonul "Plateste". Taxa de pod Fetesti - Cernavoda variaza in functie de tipul autoturismului si de numarul de treceri. Spre exemplu, pentru vehiculele rutiere cu cel mult 9 locuri si cu masa mai mica de 3,5 tone, cum ar fi un autoturism, taxa de pod este de doar 13 Lei pentru o trecere, 26 de Lei pentru doua treceri si 208 Lei pentru 20 de treceri. Atentie! Valoarea amenzii este de 10 pana la 20 de ori tariful pentru o trecere. Alege sa platesti simplu si rapid, pe taxadepod.ro!La ce trebuie sa fii atent cand achiti peajul (taxa de pod)?In momentul in care te prezinti la unul din punctele de lucru ale distribuitorilor autorizati de CNAIR - S.A. va trebui sa:- comunici personalului distribuitorului numarul de inmatriculare al vehiculului asa cum este inscris in certificatul de inmatriculare;- comunici personalului distribuitorului numarul de identificare al vehiculului (seria de sasiu) atunci cand se solicita acest lucru de catre personalul distribuitorului;- comunici personalului distribuitorului categoria tarifara corespunzatoare tipului de vehicul, conform clasificarii urmatoare:1 - Autoturism/Marfa MTMA<=3,5 tone 2 - Marfa 3,5 tone < MTMA < 12 tone / Microbuz 3 - Marfa MTMA>=12 tone, <=3 axe / Autocar 4 - Marfa MTMA>=12 tone, >=4 axeNu uita! Doar emiterea de catre personalul distribuitorului a documentului "copie client" atesta inregistrarea in baza de date a peajului (taxa de pod).In cazul in care vehiculul tau are numere rosii (provizorii) nu se achita peajul.Daca se intampla ca la emiterea peajului sa constati ca datele de inregistrare sunt eronate, ai la dispozitie 60 de minute pentru a efectua corectia peajului, putand solicita acest lucru CNAIR - S.A.Scapa de cozile de masini in drum spre mare si de amenzile costisitoare si bucura-te acum de o metoda de plata rapida si sigura, pentru ca tu sa petreci momentele cu adevarat importante alaturi de cei dragi! Intra pe www.taxadepod.ro si inregistreaza-ti chiar acum vehiculul, pentru o vacanta linistita! Urmeaza pasii si esti gata in doar doua minute, evitand cozile si amenzile usturatoare! Profita acum de ocazie si achita taxa de pod online, doar pe www.taxadepod.ro. E simplu sa fii in vacanta!