Cea mai mare indemnizaţie de creşterea copilului din Constanţa - 143.000 lei. Alte 33 de mămici iau peste 8.500 lei

Cea mai mare indemnizație de creșterea copilului din Constanța - 143.000 lei. Alte 33 de mămici iau peste 8.500 lei

Dacă vestea este pe placul unora, persoanele care au încasat până acum mai mulți bani de la bugetul statului vor fi afectate și nemulțumite, în mod evident, de această măsură. „Mie mi se pare că și 8.500 lei este o sumă prea mare, ca s-o primești cu titlu de indemnizație de creștere a celui mic. Nu cred că un copil are o singură gură și alții mănâncă, eventual, cu mai multe guri. Și eu am muncit o viață întreagă și banii care-mi revin lună de lună nu sunt nici măcar la jumătatea sumei de 8.500 lei”, ne-a declarat o proaspătă mămică. Liliana M. a intrat în concediu de creștere a copilului în urmă cu câteva luni, iar de atunci primește 1.232 lei, adică suma minimă prevăzută de lege. „8.500 lei??? Sunt convinsă că dacă majoritatea părinților se descurcă cu banii pe care și eu îi primesc, se pot descurca și ei cu banii aceștia”, a declarat femeia.La acest moment, a declarat directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Constanța, Marin Țopai, în județul Constanța avem 5.381 de beneficiari ai acestui drept. Dacă aproximativ 3.341 dintre aceste persoane primesc minimul garantat de stat, alte 34 de persoane au cuantumul egal cu suma de 8.500 lei sau mai mult de-atât.Cea mai mare indemnizație este în valoare de 143.000 lei, iar următoarea de 74.693 lei. Un top realizat în județul nostru evidențiază că în Constanța există mămici care primesc și alte sume de bani, la fel de însemnate și acestea, respectiv 19.521 lei, 15.090 lei, 13.263 lei, 9.337 lei, 8.764 etc.La acest moment, legea spune că indemnizația lunară se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete din ultimii doi ani. În prezent, indemnizația minimă este de 1.232 lei, dar nu există și o limită maximă.Beneficiarul concediului pentru creșterea copilului și, implicit, al indemnizației poate fi oricare dintre cei doi părinți, condiția fiind ca solicitantul să fi obținut venituri impozabile timp de minimum 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.Începând cu jumătatea anului trecut, durata concediului pentru creșterea copilului este de doi ani, anterior fiind posibilă și alegerea unui concediu de doar un an. Totodată, părinții care aleg să se întoarcă mai repede din concediul de creștere trebuie să știe că stimulentul de inserție a fost majorat anul acesta la suma de 650 lei.Așadar, concediul se acordă începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.Trebuie precizat că dacă mama nu lucrează și nu a lucrat deloc în cele 12 luni anterioare nașterii copilului, tatăl natural al copilului poate solicita concediu de creștere copil de la data nașterii copilului dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.În situația în care termenul de 60 de zile este depășit, va beneficia de concediu și indemnizație pentru creștere copil de la data depunerii cererii.Indemnizația poate fi pierdută dacă se face dovada că în perioada de concediu de creștere a copilului, într-un an calendaristic, o persoană a muncit și a obținut venituri de trei ori mai mari decât indemnizația minimă. În cazul în care se întâmplă așa ceva, există chiar posibilitatea ca mămica sau tăticul respectiv să fie trași la răspundere inclusiv penal.