Încălzirea globală amenință!

Cea mai fierbinte vară de peste 130 de ani încoace

August 2014 a fost cea mai caldă lună august de pe planetă de la începutul înregistrării unei creșteri a temperaturilor mondiale, în 1880 și până în prezent. Anunțul a fost făcut de Agenția americană oceanografică atmosferică (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA).De asemenea, august 2008 a fost cea de-a 38-a lună august consecutivă în care temperatura globală terestră s-a situat peste media temperaturii din secolul al XX-lea. Cel mai recent an când temperatura medie din lume din luna august s-a situat sub valoarea medie a secolului al XX-lea a fost 1976.Luna trecută, temperatura medie de la suprafața oceanelor și a uscatului s-a stabilizat la 16,35 grade Celsius, cu 0,75 grade peste temperatura medie din secolul XX (15,6 grade) și cu 0,04 grade peste precedentul record, înregistrat în august 1998.Incluzând luna august, trei dintre ultimele patru luni au înregistrat temperaturi care au depășit cele medii din secolul trecut corespunzătoare acelorași luni. Iulie 2014 a făcut excepție, situându-se pe locul al patrulea în topul celor mai fierbinți luni iulie din 1880 și până în prezent.Pe uscat, temperatura de luna trecută s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai fierbinți luni de august din 1880 și până în prezent, după august 1998, care deține recordul absolut.La suprafața oceanelor, temperatura din august 2014 a fost global cu 0,65 grade peste media din secolul al XX-lea, care a fost de 16,4 grade Celsius.Anul 2013 a fost deja la rândul său unul dintre cei mai fierbinți de pe glob din 1880 și până în prezent. Temperatura medie combinată de pe uscat și oceane a fost de 14,52 grade Celsius, cu 0,623 grade peste media secolului XX. Din acest motiv, 2013 ocupă locul al patrulea în topul celor mai călduroși ani în ultimele 13 decenii și jumătate, a precizat NOAA la începutul acestui an în raportul său anual.Toți anii din secolul al XXI-lea (2001-2013) figurează în topul 15 al celor mai fierbinți din lume de după 1880, iar cei mai călduroși ani din anale au fost 2010, 2005 și 1998, sunt de părere specialiștii NOAA.În medie, temperatura de pe Glob a crescut cu 0,06 grade pe deceniu din 1880 până în 2013, însă ritmul de creștere a fost mult mai ridicat după anii 1960: într-adevăr, între 1964 și 2013, creșterea a fost de 0,15 grade pe deceniu.