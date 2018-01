Ce zi importantă este serbată azi, la nivel mondial

În fiecare an, în data de 26 ianuarie, administrațiile vamale din cele 179 de state membre ale Organizației Mondiale a Vămilor (OMV) sărbătoresc „Ziua Internațională a Vămii”.„Anul 2018 este dedicat de către OMV promovării securității mediului de afaceri, având sloganul „Un mediu de afaceri sigur pentru dezvoltarea economică" .Membrii OMV și partenerii lor pot contribui la realizarea unui mediu mai stabil și mai previzibil, de exemplu, prin proceduri simplificate, combaterea corupției, consolidarea integrității și facilitarea circulației bunurilor, transporturilor și persoanelor în general.De Ziua Internațională a Vămii (ICD), Organizația Mondială a Vămilor a atribuit 20 de certificate de merit funcționarilor vamali din Romania, care s-au remarcat prin activități și rezultate in strânsă legătura cu tematica aleasă pentru anul 2018.Organizația Mondială a Vămilor este singura organizație interguvernamentală axată exclusiv pe probleme vamale. OMV a luat ființă în anul 1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare Vamală și are în prezent 179 state membre. România a aderat la Organizația Mondială a Vămilor în anul 1969, devenind datorită poziției strategice un important membru al OMV.Cu ocazia „Zilei Internaționale a Vămii”, Nicolae Pietrăreanu - vicepreședintele ANAF, care coordonează Direcția Generală a Vămilor, și . Marius Claudiu Atomei - directorul general al Direcției Generale a Vămilor adresează tuturor angajaților Vămii române sincere felicitări pentru activitatea și rezultatele obținute, se arată în comunicatul dat publicității.