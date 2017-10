Ce vrea să facă Primăria Constanţa în locurile de joacă pentru copii

1

locuri de joaca

Da locurile de joaca sunt putine. In parcul din tomis 2 de exemplu e un mini loc de joaca,poate ar fi cazul ca acesta sa fie marit iar cel dintre blocurii sa fie desfiintat ca e langa gunoi intr-o zona unde vin golanii si nu poti sa lasi copii la joaca. Iar in parc ar fi cazul sa fie si un loc ingradit pentru caini cum exista in multe parcuri bucurestene,ca sa nu mai fim obligati sa calcam in mizeria lor.