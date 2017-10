Ce vor autorităţile locale să facă în parcurile din Constanţa

6

RUSINE

bine spus.DA VIZAVI DE PARCUL TABACARIEI PE LAPUSNEANU 176 A FACUT BLOCURI PE MICUL SPATIU VERDE IN FATA ALTOR BLOCURI SI PE LAPUSNEANU 179 A LUAT SPATIU VERDE UN MARE INVESTITOR SI OM XDE AFACERI CARE ARE AFACERI SI LA PLATFORTMELE MARINE DIN CONSTANTA SI ACEL SPATIU E VAI DE EL......ADICA MAZARE IA DAT LOCUL SI A FACUT UN GROPAN JALNIC SI STA SA PLECE CU BLOCURILE DIN FATA GROPII. CE SPATIU VERDE SA FACA MASCARICIUL DE MAZARE SI SLEAHTA LUI? ASTIA AU DAT TOATE SPATIILE VERZI. CINE NU STIE SI PARCUL TABACARIEI E DAT PT BLOCURI SI VILE PT BOGATANI. BAI ALA CARE AI SCRIS ARTICOLUL ESTI ASA DE SMECER CAM TI PARTEA PRIMARIEI A MASCARICIULUI. PARCURILE SI CEL DE LA GARA SI TABACARIEI GOLCAIEI DE CACATI DE CAINI, DE OAMENI AI STRAZI CARE DIN CAUZA CALDURII SI NU AU IGIENA MINIMA TUNSI, SPALATI PUT URAT SUNT VAI DE EI, CAINI CATI CUPRINDE .....................ASA CA TACETI DIN GURA CA E O MIZARIE IN C-TA .......NICI SPATIILE VERZI NU SUNT TOALETATE SI GUNOAIELE COLCAIEI SI DACA NU ERAU DE AJUNS AU VENIT SI SEZONISTII SI AU INMULTIT GUNOAIELE ARUNCA GUNOAIE PESTE TOT.

Răspuns la: jale mare

Adăugat de : cta, 11 august 2014

Peste drum de Tabacarie au facut in toate palcurile cu verdeata blocuri, in parcuri malluri si biserici, dar Pastaie are o curte cat un parc mai mic...