Ce variante de încălzire au constănţenii care se debranşează de la RADET

Ce variante de încălzire au constănțenii care se debranșează de la RADET

Peste 1.300 de constănțeni au solicitat RADET debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire. Cei mai mulți nu vor primi un răspuns favorabil, așa că își asumă chiar și o debranșare ilegală, numai pentru a nu mai plăti sute de lei pe lună pentru căldura de la CET.Cu toții caută însă variante mai ieftine pentru încălzire, la iarnă. Unii renunță de tot la calorifere și optează pentru panouri radiante, alții își montează centrale de apartament pe curent electric, dar cei mai mulți aleg gazele naturale. Indiferent de sistemul ales, investiția este destul de consistentă, cu branșamente, centrală și instalații noi. Sumele pot depăși chiar și 10.000 de lei. Cu toate acestea, mulți constănțeni sunt dispuși să-și câștige astfel inde-pendența de la sistemul centralizat de încălzire.Cea mai la îndemână variantă este, așadar, centrala pe gaz metan. Primul pas este să depuneți o cerere de racordare, către Congaz. În cazul în care nu aveți deja vecini care sunt branșați, trebuie să obțineți acordul a cel puțin jumătate plus unu din locatari. Analiza dosarului costă aproximativ 80 de lei și veți primi un răspuns în maximum 30 de zile. După obținerea autorizației, de care se ocupă Congaz, se încheie contractul de racordare. Tariful cuprinde, după caz, costurile legate de proiectare, execuție și punere în funcțiune a instalației și se achită într-un interval de cinci zile lucrătoare de la data încheierii contractului. La bloc, sumele pot ajunge și la 6.000 de lei. Ulterior, va trebui să cumpărați centrala termică. Prețul acestora diferă, în funcție de putere, de la 2.000 de lei până la 4.000 - 5.000 de lei. „Centrala termică trebuie aleasă cu atenție, în funcție de suprafața pe care doriți să o încălziți, dar și de cum este izolat apartamentul, numărul de consumatori de apă caldă. Cel mai bine este să consultați un specialist. De exemplu, pentru un apartament de trei camere, cu o familie cu doi copii este suficientă o centrală mai mică, de 2.200 de lei”, ne-a explicat reprezentantul unei firme care comercializează instalații termice. Însă, o dată făcute aceste investiții, costul încălzirii pe lună ajunge la aproximativ 200 - 250 de lei pe lună, față de 400 - 500 la RADET.Centrala electrică oferă independențăÎn ceea ce-i privește pe cei care nu au posibilitatea sau nu doresc racordarea la gaz, ei pot alege o centrală termică pe curent electric, panouri radiante sau plasme termice. Nu este nevoie de cereri de racordare și taxe de branșament. Pur și simplu cumpărați echipamentele și găsiți o firmă autorizată care să vi le instaleze. Este mult mai simplu și, în funcție de cât de bine este izolat apartamentul, costul încălzirii nu depășește 200 - 250 de lei pe lună. „Centralele electrice sunt destul de convenabile la preț. Este de recomandat totuși să nu se achiziționeze echipamentul înainte de a cere părerea unui inginer, pentru a se face un calcul corect privind puterea calorică necesară pentru suprafața de care dispun clienții. Centralele indicate pentru apartamente sunt cele de 6 sau 9 KW, pentru că nu au nevoie de alimentare de 380 V, ci doar de 220. Dacă există posibilitatea de curent de 380 V se poate instala și o centrală de 12 sau 14 KW”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Petru Simion, electrician în cadrul unei firme de specialitate.Echipamentele moderne, încă scumpePanourile radiante nu necesită instalații sofisticate, însă, fiind echipamente de ultimă generație, au prețuri ceva mai ridicate, între 300 și 500 de euro, pe cameră, în funcție de suprafața ce trebuie încălzită. Cu toate acestea, promit consum redus de energie electrică, deci o factură mică la lumină, și eficiență foarte mare. În plus, sunt disponibile în diferite culori și mărimi și pot fi montate oriunde: pe perete ori pe tavan. Singura problemă este că acestea nu asigură și apa caldă, deci veți avea nevoie și de un boiler, pe care să-l racordați la chiuveta de la bucătărie și la baie. Însă în felul acesta veți deveni total independenți privind încălzirea și veți putea beneficia de apă caldă și căldură oricând doriți.