Ce trebuie sa stii pentru a obtine rapid fisa medicala pentru permisul auto

Secolul in care traim pune accentul pe caracteristicile dinamice de care da dovada fiecare individ. Astfel, in societatea de azi, pentru adaptarea la mediul urban si atingerea scopurilor propuse este necesar sa avem la indemana un automobil, care ne poate oferi libertatea de miscare de care avem nevoie. Cu toate aceastea, inainte de a ne aseza la volan, va trebui sa avem asupra noastra si un permis auto.







Pentru a obtine permisul, este nevoie de o serie de acte, precum fisa medicala pentru permisul auto, fapt pentru care de multe ori ne vedem pusi in situatia de a strabate orasul de la un capat la altul doar pentru a fi intampinati de cozi interminabile. Tot acest proces poate fi peste masura de obositor, iar orele pierdute si stresul acumulat isi pot spune cuvantul. Cum se pot obtine insa mai rapid toate aceste documente, absolut necesare?







La o prima vedere, actul pentru care trebuie sa facem cele mai multe drumuri este fisa medicala permis auto . Acest document este necesar atat pentru obtinerea unui nou permis, cat si pentru preschimbarea celui vechi. De aceea, au aparut multe clinici acreditate care iti vin in ajutor, scutindu-te de multe drumuri si de timpul pierdut asteptand la ghisee.







Inainte de a obtine fisa medicala pentru permis auto, iata ce acte va trebui sa ai asupra ta:







- Buletinul sau cartea de identitate, atat in original, cat si copie (cetatenii straini au nevoie de carte de rezidenta, permis de sedere, certificat de inregistrare insotit de pasaport).







- Fisa de scolarizare - in cazul celor care urmeaza scoala de soferi.







- Dovada platii contravalorii permisului de conducere (in valoare de 68 de Lei), care se achita la trezorerie, online, sau prin mandat postal.







- Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie.







- In cazul bolnavilor de diabet este necesara si o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca solicitantul este apt pentru a conduce.







De asemenea, va trebui sa ai asupra ta si ochelarii de vedere (daca este cazul).







Este important de retinut si faputl ca, desi un permis auto este valabil pentru 10 ani, acesta se considera ca fiind expirat si in cazurile in care a fost pierdut, furat, deteriorat sau in cazul schimbarii numelui titularului. In aceeasi idee, o fisa medicala permis auto este valabila pentru o perioada de 6 luni, indiferent de localitatea in care a fost eliberata.







Alaturi de fisa medicala pentru permis auto, pentru obtinerea permisului este necesara si o avizare psihologica, in anumite cazuri. Iata care sunt acestea:







- in cazul celor care au permisul anulat sau suspendat pentru diverse abateri - este necesar un certificat medical de redobandire permis auto, insotit de aviz psihologic;







- in cazul persoanelor care doresc sa urmeze cursurile scolii de soferi - este necesar un aviz medical cu aviz psihologic;







- pentru persoanele care au permis expirat sau care trebuie reinnoit - analize medicale pentru preschimbare permis auto, fara aviz psihologic.







In urma consultatiilor, ti se va elibera fisa medicala pentru permis auto, avizata de toate cadrele medicale prezente in clinica, inclusiv de catre medicul coordonator, nefiind necesar sa mai faci o alta deplasare. Obtii astfel, rapid si usor, fisa medicala pentru permisul auto, la cel mai avantajos pret!