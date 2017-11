Ce trebuie să ştie neapărat firmele, pentru a scăpa de amenzile ITM-ului

Ce trebuie să știe neapărat firmele, pentru a scăpa de amenzile ITM-ului

Guvernul a aprobat, recent, înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră, astfel încât, pe viitor, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) să faciliteze punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi, de muncă.Potrivit purtătorului de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad, acest proiect de lege adoptat de guvern stabilește foarte clar că agențiile de mediere pot fi societăți înființate în condițiile Legii nr. 31/1990, care au ca obiect de activitate „Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă” sau societăți cu personalitate juridică înființate în state membre UE.Actul normativ mai prevede creșterea perioadei în care zilierii pot presta activități pentru același beneficiar. Astfel, pentru zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenții de mediere, perioada în care pot lucra pentru același beneficiar crește de la 90 de zile până la maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.De asemenea, agențiile de mediere nu pot percepe taxe pentru demersurile pe care le fac în vederea recrutării persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități ziliere. Noile structuri de mediere vor putea beneficia de fonduri externe nerambursabile pentru formarea profesională a personalului propriu și pentru dezvoltarea capacității administrative.Având în vedere faptul că munca zilieră presupune desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar persoană juridică, aplicarea noilor prevederi din lege va avea ca impact creșterea gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor din categoria de populație care nu are o calificare profesională sau are o educație școlară precară.În ultima perioadă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) au efectuat mai multe controale în județ, la persoanele care angajează zilieri. În urma acestor verificări, opt constănțeni au fost amendați pentru o serie de nereguli.„Legea prevede ca plata muncitorilor angajați cu ziua să se facă pentru o durată de opt ore și nu pentru cinci, spre exemplu. Apoi, unii dintre ei au fost trași la răspundere pentru că nu le-au dat zilierilor suma minimă, prevăzută de lege, respectiv 70 de lei, pentru o zi de muncă. În același timp, alții au fost sancționați pentru că au depășit perioada maximă în care puteau angaja zilierii”, a declarat Didina Mititelu, inspector de muncă.De precizat că persoanele care sunt interesate să lucreze ca zilieri trebuie să-și caute mai întâi angajatorii care au astfel de colaborări.Al doilea pas este ca agenții economici să treacă, zi de zi, într-un registru special, toate datele zilierilor pe care i-au angajat. Apoi, ei au datoria să-i plătească la sfârșitul fiecărei zile. Pentru a fi în legalitate, persoanele care vor să angajeze zilieri sunt obligate să comunice această situație la Inspectoratul Teritorial de Muncă.