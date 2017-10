Ce trebuie să faci dacă vrei să te debranşezi de la RADET

4

Cu basca sau fara basca ? That is the question

Daca doriti sa va debransati de la Sistemul Falimentar de Distributie a Energiei Termice,trebuie sa indepliniti si alte conditii.In primul rand sa va alegeti cu atentie ziua cand depuneti actele cerute de RADET.Eu am ales o zi cu luna plina.Ziua cu luna plina sa nu cada intr-o marti.Stiti ca martea sunt trei ceasuri rele.Nici vinerea sa nu mergeti acolo.Caci vinerea directorul Popa pleaca la munte cu un tren de marti seara.Mai bine sa va gâceasca o gâcitore.Aveti grija sa nu va intalniti cu pisica neagra.Este bine sa va prezentati la ghiseu intr-o zi de joi cu o cerere scrisa de luni seara....Barbatii trebuie sa fie atenti la ce poarta pe cap.Daca purtati basca o sa va intrebe de ce ati intrat cu basca pe cap.E de rau,nu va aproba cererea.Daca nu aveti basca pe cap o sa va intreabe de ce nu aveti o basca pe cap ca asa este politicos la ei.Iar e de rau.Lucrurile se complica si mai mult daca sunteti femeie.Conform Metodologiei de Respingere a Cererilor elaborata de RADET Constanta si aprobata de Pesede-Fagadau ,accesul femeilor este permis fără "topuri" și fără "pantasloni" scurți,bikini,etc. Mai apare și un etc.Era sa uit. Nici bărbații nu au acces în cladirea RADET-ului dacă poartă "pantasloni" scurți,bikini sau șalvari. Revenim la sfaturile pentru femei.Femeile trebuie sa aiba multi copii acasa ca femeile astea fara copii n-au ce cauta aiurea pe strada si nici in politica nu le vad.(Gabi Firea)Era sa uit.....Sa nu va puna necuratul sa veniti cu un batic rosu pe cap sau cu o esarfa rosie la gat că domnul director Liviu Popa se infurie si mai tare cand vede rosu la gat,ca taurul din Pamplona.Doamne fereste ! Ca nu stiti cum re repede la voi cu coarnele alea de bivol african.Ati vazut cum te priveste un bivol furios ? Sa nu spuneti ca n-ati stiut. Bafta !