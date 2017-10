Ce trebuie să faci dacă îţi pierzi copilul în Mamaia

Ce trebuie să faci dacă îți pierzi copilul în Mamaia

„Atenție! Ioana din București se află la Radio Vacanța. Este șatenă, are un batic alb și costum de baie galben. Părinții sunt rugați să vină să o ia de la sediul Radio Vacanța, vila nr. 1 din Mamaia!” sau „S-a pierdut băiețelul Radu din Brașov. Are patru ani și cinci luni, este brunet, poartă pe cap o șepcuță albastră și are slip roșu pe el. Cine îl găsește este rugat să-l aducă la sediul Radio Constanța, vila nr. 1 din Mamaia”.Astfel de anunțuri sunt extrem de frecvente la Radio Vacanța, odată cu debutul sezonului estival pe litoral. Ele se difuzează din oră în oră, în fiecare zi, vară de vară. Zilnic, cel puțin patru-cinci copii se rătăcesc de părinții lor pe plajă și sunt aduși la postul de radio de cei care îi găsesc.Pentru a evita astfel de experiențe traumatizate, voluntarii World Vision, la inițiativa Radio Vacanța, vor distribui începând de sâmbătă, 25 iunie, 10.000 de brățări de identificare. Pe acestea vor putea fi scrise numele copilului și numărul de telefon al părintelui, astfel încât să fie anunțat imediat. De asemenea, brățări de vacanță vor fi disponibile și la recepțiile unor hoteluri din Mamaia, Eforie Sud, Eforie Nord, Jupiter și Mangalia.Acesta este al doilea an la rând când Radio Vacanța, împreună cu World Vision și în parteneriat cu Asociația Salvamarilor și Sca-fandrilor Profesioniști, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Asociația Națională a Agențiilor de Turism, derulează campania „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanța!”. În premieră, au fost realizate și semnale în limbile engleză, franceză, germană, rusă și italiană, pentru ca turiștii străini care vin în vacanță pe litoralul românesc să știe că pot primi brățara de vacanță.„Viața nu are preț!“Cu prilejul relansării brățărilor de vacanță, World Vision a prezentat și campania „Viața nu are preț! Traficul de minori lasă urme adânci!” care se va derula în perioada 24 iunie – 1 septembrie 2011. Activitățile de prevenire se vor fi ținute mai ales în taberele școlare. Copiii veniți la mare vor fi informați de către reprezentanții Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Constanța, cu privire la modalitățile de recrutare folosite de către traficanți, principalele moduri de exploatare a copiilor, consecin-țele traficului de minori și sfaturi utile pentru prevenirea fenomenului.Persoanele care au cunoștință despre situații de trafic de persoane pot suna la numărul 0800800678, Tel Verde, pus la dispoziție de către Agenția Națională Împotriva Trafi-cului de Persoane.