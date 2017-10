Ce trebuie să facă o persoană pentru a putea primi şomaj?

Ce trebuie să facă o persoană pentru a putea primi șomaj?

Pentru acei constănțeni care au rămas fără un loc de muncă, ei trebuie să știe că, pentru a primi indemnizație de șomaj, este nevoie de un stagiu de cotizare de minimum un an, în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii.În ceea ce privește stagiul de cotizare, acesta este extrem de important, mai ales atunci când vine vorba de stabilirea perioadei de acordare a ajutorului bănesc. Astfel, indemnizația de șomaj se acordă diferențiat, după cum urmează: timp de șase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum un an; timp de nouă luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum cinci ani; timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.Referitor la cuantumul efectiv al indemnizației, suma respectivă este acordată lunar, tot în funcție de stagiul de cotizare. Astfel, 75% din valoarea ISR, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an; 75% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate, în funcție de stagiul de cotizare.Potrivit reprezentanților AJOFM Constanța, indemnizația de șomaj poate fi obținută și de către absolvenții instituțiilor de învățământ, dacă aceștia nu reușesc să se angajeze într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire.Într-o asemenea situație, nu este necesară existența unui stagiu de cotizare, iar ajutorul lunar, acordat pentru șase luni, este de 250 de lei (adică jumătate din valoarea ISR).