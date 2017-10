Ce trasee vor avea noile linii 5 şi 2

2

Nu este greu de inteles

Ratc-ul vrea sa faca ceva pentru calatori. Exemplu de la statia Poarta 5 mergi pana la Spitalul mare cu un autobuz .In loc sa cobori la Piata Grivitei sa urci in 43 platesti 1.5 lei in loc de 3 lei. Acelasi avantaj si la abonament in loc de 80 lei platesti 55 lei lunar

Răspuns la: 43/2, 5/40

Adăugat de : autobuzul zapacit, 25 martie 2014

si ce numere vor avea aceste linii, tot ceva de genul 2/43sau 40/5, ca sa zapaciti lumea de tot?