Ce taxe locale sunt scadente astăzi

1

Taxe ne- amanate

Sa va fie rusine mai ales cu actele ce le cereti de fiecare data la plata taxelor la cimitir. Acte orignale, copii, buletine pe care le-am depus la Administratia Cimitirelor la inceput, cand s-au scimbat ilegal contractele de concesiune. Da ce suntem noi, maimute sa va bateti joc de fiecare data cand venim sa platim? Am stat ca prostul in ploaie doua ore ca pe usa la SPIT (Atelierelor colt cu Grivitei sa vad un afis ca imi trebuioe si copii si buletinul (C.I.). Cu asa bucurie in ochi functionara respectiva m-a dat afara ca nu am citit afisul lor. Sa va fie rusine! Poate vreti sa si votez aceasta MAGARIE!