Ce taxă trebuie să plătească toţi constănţenii

4

abuzul in functie pe care il fac de la mazare si pana la ultimul om din primarie...e incalificabil si de o nemernicie fara seaman

cum isi permit angajatii primariei si consiliului local sa nu aloce fonduri pt curatenia orasului,pt adunarea maidanezilor si gunoaielor dar pt un referendum ridicol au bani? cum isi permit angajatii primariei si consiliului local sa nu aloce fonduri pt piste pt biciclisti cand in alte orase sunt zeci de kiliometri de piste speciale dar pt un referendum ridicol au bani? În timp ce, la București, au fost amenajate piste pe o întindere de peste 65 de km, cu semafoare pentru pietoni, bi-cicliști și vehicule și camere de detecție, la Sibiu, bicicliștii au la dis-poziție aproape 18 km de pistă realizați pe arterele principale, iar la Timișoara sunt 50 de km de benzi speciale pentru biciclete, la Constanța, ne putem plimba cu bicicleta doar în parc. Și asta dacă nu ne latră câinii! alte orase mai mari sau mai mici au si camere web-suntem singurul oras mare care nu are la intersectii-au si cluj si iasi si timisoara si craiova......alte orase mai mari sau mai mici au mai putini maidanezi si mizerie,au tramvaie -pt pastrarea aerului mai curat,au m.multi metri patrati de verdeata pe cap de locuitor,au transport redus pt elevi macar daca nu si studenti,au mai putini functionari pe cap de locuitor..au atras fonduri euriopene m multe....exemplele pot continua dar mi-e scarba cand ma gandesc doar la mazarea care inseala inca pe cei cativa pensionari cu orez si pui si cei cativa alcoolici si rromi carora le promite gheto-uri de blocuri si cei cativa oameni mai slabi de inger care cred inca ce spune...huoooooo,mazare....rusine,nu avem camere video in 2011 ...dar pt un referendum ridicol au bani?