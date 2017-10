„Ce suntem noi de vină că ei nu primesc bani mai mulţi?“

„Ce suntem noi de vină că ei nu primesc bani mai mulți?“

Efectele suspendării activității Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap nu au întârziat să apară. În mai puțin de o lună de zile, sute de persoane nu au putut să intre în posesia certificatelor de grad de handicap sau a indemnizației ce li se cuvine. Mai mult decât atât, ele au fost purtate pe drumuri, negăsind lămurire la niciunul din angajații Serviciului de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. „Am venit vineri dimineață, pe 12 noiembrie, tocmai de la Chirnogeni și am găsit ușile închise, cu un afiș din care nu am înțeles nimic. Am plecat și am venit din nou luni, 15 noiembrie, când erau și mai mulți oameni care nu știau ce să facă și încotro s-o apuce. Ni s-a spus că nu se dau certificatele, dar nu și de ce. Am revenit astăzi (n.r. marți – 16 noiembrie) și la fel. Noi suntem oameni simpli de la țară, nu înțelegem despre ce este vorba și nu putem să cheltuim 25 de lei ca să venim în fiecare zi la Constanța. Sora mea are handicap de gradul al doilea și primește o indemnizație de 240 de lei pe lună. Din cauză că nu are certificatul, nu a mai luat banii de două luni. Din ce să trăiască, pentru că nu are alt venit”, ne-a spus, supărată, Gica Stângă din Chirnogeni. Femeia a cheltuit 75 de lei pentru a veni trei zile la rând la sediul Serviciului de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, să ia certi-ficatul surorii sale. Am lămurit-o că documentul respectiv nu poate fi eliberat atâta vreme cât Comisia de Evaluare nu mai funcționează. „Ce suntem noi de vină că ăștia din Comisie nu primesc bani mai mulți? Oamenii simpli, bătuți de soartă, trebuie să sufere din cauza unor legi strâmbe?”, ne-a întrebat femeia. Vești bune Deși suspendarea activității Comisiei se vrea un protest și este un gest extrem pentru a determina modificarea Ordonanței de Urgență nr. 84, presiunea este inutilă. La această concluzie au ajuns o parte din membrii comisiei, care anunță că renunță la protest. „Începând de săptămâna viitoare, vom relua activitatea și vom reîncepe eliberarea certificatelor. Nu se întrevăd alte soluții la orizont, așa că vom încerca să funcționăm cu minimum de membri pe care ni-l permite cadrul legal, adică președintele comisiei și doi membri. Nu avem ce să facem, nu-i putem lăsa pe oameni fără certificate. Vom presta în continuare activitate în beneficiul comunității. Practic, dosarele au fost analizate în tot acest timp, iar de săptămâna viitoare vom elibera și certificatele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Comisiei de Evaluare, dr. Iuliana Botezatu. Din comisie vor mai face parte dr. Felicia Gheorghiu și dr. Elena Drăgoi.