Ce strategii au autorităţile pentru Marea Neagră şi Delta Dunării

Ce strategii au autoritățile pentru Marea Neagră și Delta Dunării

Planul de management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, spațiului hidrografic Dobrogea și apelor costiere a fost avizat. Reprezentanții consiliilor județene, prefecturilor, primăriilor, agențiilor județene de protecția mediului, operatorilor de apă, ONG-rilor, agenților economici, direcțiilor județene de să-nătate publică din județele Constanța și Tulcea au dat avizul pentru acesta în urmă cu câteva zile.Discuțiile au avut loc în cadrul ședinței de lucru a Comitetului de Bazin organizat de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral „Proiectul Planului de Management al fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere”.„Avizarea acestuia s-a realizat după ce, pe parcursul acestui an, ABADL a susținut o serie de întâlniri și dezbateri publice cu factorii interesați (industrie, agricultură, aglomerări umane etc.) de Planul de management cu scopul consultării lor pe probleme specifice pentru îmbunătățirea calității mediului acvatic, precum și pentru activitățile necesare pentru implementarea acestui plan în perioada 2016 - 2021 și pentru atingerea obiectivelor de mediu stabilite de DCA 60/2000/CE. Tuturor factorilor implicați le-au fost trimise chestionare pentru exprimarea punctelor de vedere și pentru a contribui cu propuneri pertinente la îmbunătățirea documentului”, explică directorul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, George Papari.Una dintre dezbateri, care are drept scop reducerea, în perioada 2016 - 2021, poluării provenite din aglomerările umane, a vizat stabilirea măsurilor și surselor de finanțare pentru alimentarea cu apă potabilă și stabilirea programului pentru colectarea și epurarea apei uzate, atât pentru operatorii de apă, cât și pentru consiliile locale din județele Constanța și Tulcea.De asemenea, în urma altei reuniuni organizate de ABADL urmează a fi realizate o serie de măsuri și identificate sursele de finanțare pentru măsurile ce trebuie implementate în cel de-al doilea Plan de Management. Tema întrunirii a fost legată de nivelul de poluare a apelor cu substanțe organice, nutrienți și substanțe periculoase, precum și a măsurilor pentru atenuarea alterărilor hidrologice și a impactului poluării pe calitatea apelor de suprafață și sub-terane în spațiul hidrografic Dobrogea - Litoral determinat de activitățile indus-triale și agricole.Tot în cadrul ședinței Comitetului de Bazin al ABADL au fost prezentate și avizate Programul de Măsuri 2016 - 2021 și Registrul Ariilor Protejate, ambele documente fiind părți integrate ale Planului de Management Bazinal. Directiva Cadru Apă prevede ca zonele cu cerințe speciale de protecție stipulate de către alte directive europene să fie identificate ca zone protejate.