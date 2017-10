Ce spune noul ambasador al SUA despre eforturile României de a combate corupția

1

O noua oportunitate

Cautam colaboratori pentru publicare anunturi! Se lucreaza comod de acasa maxim 3 ore pe zi, in functie de abilitati Cerinte: - necesar calculator - conexiune internet - rabdare - cunostinte minime PC - seriozitate - perseverenta - atentie la detalii Instruire gratuita oferita sub forma unor lectii prin email. Veti trece mai intai prin instruire apoi daca doriti, o sa incepeti sa lucrati. Program part-time Acest proiect vizeaza piata americana a cartilor electronice Pentru informatii trimiteti textul ,,INFO’’ la adresa de email: irinuca_avram@yahoo.com Oferim si solicitam seriozitate! In caz ca nu primiti o lectie din probleme tehnice va rog sa ma anuntati!