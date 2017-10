Ce servesc la masă turiştii din Mamaia şi Mangalia? Au fost confiscate tone de mâncare

1

la asa clienti asa marfa

nesimtitul din imagine nu stie ca la masa NU se vine in costum de plaja (la fel si cea din fundal) bunul simt trebuie sa te faca sa nu intorci matele pe dos celor de la alte mese Sa-ti expui celulita , pielea jupuita sau cosurile de pe spate la masa este un gest de maxima mirlanie In restaurantele din statiunile normale din strainatate NU este acceptat astfel de comportament ( lupta se duce cu turistii romani care cred ca daca au platit pot face ce vor) deasemenea NU se intra asa nici in magazine femeile se pot acoperi cu ceva in jurul soldului dar fufele mindre de corpul lor cauta sa atraga atentia fara sa priceapa ce penibile sint Chiar si barbatii sint dizgratiosi cu burtile revarsate peste un sort care nu le poate sustine Trebuie sa invatam sa fim civilizati !!!