Ce se mai găseşte de muncă prin străinătate

Ce se mai găsește de muncă prin străinătate

Companiile din străinătate caută ingineri și specialiști români. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, prin rețeaua Eures, oferă, săptămâna aceasta, 117 locuri de muncă în străinătate. Sunt disponibile posturi în Danemarca, Lituania, Norvegia, Franța, Olanda, Republica Cehă, Slovacia și Suedia.Institutul DB! - Dansk Brand-org Sikringsteknisk din Danemarca angajează un cercetător experimentat în domeniul analizei riscurilor, oferind un salariu brut lunar de 6.500 de euro, iar Regiunile Danemarcei, care gestionează sistemul medical, caută 21 de medici specialiști în diverse specialități. Salarizarea este conform contractului colectiv în domeniu, cu o retribuție de pornire, în primele luni, când se participă și la cursuri de limba daneză, de aproximativ 6.000 - 7.000 de euro brut lunar, apoi se majorează în funcție de calificare, experiență și funcție.În Franța, se caută menajere, cu un salariu de 13.000 de euro pe an. În Lituania, sunt disponibile 40 de posturi de ingineri aeronave și mecanici aviație, salariul precizat fiind de 5.000 de litas net, pe lună, respectiv 2.000 - 2.500 de litas net, pe lună.În Norvegia, oferta cuprinde 10 posturi de inginer sisteme marine, cu un salariu de 43 - 59 de euro brut pe oră sau 85.000 - 115.000 euro pe an, arhitect naval, cu același salariu, bucătar a la carte și bucătar sushi, cu salarii de 39.000 - 47.000 de euro brut pe an, în funcție de experiență și calificări, și muncitori constructori, cu salarii de 21 până la 28 de euro brut pe oră, în funcție de experiență și calificări.În Olanda, Eures propune 21 de posturi de ingineri cu diferite specializări, pentru care nu se specifică salariile. 15 șlefuitori - pilitori ar putea fi angajați în Republica Cehă, cu un salariu cuprins între 450 și 1.000 de euro net pe lună, în funcție de performanță. În Slovacia, sunt disponibile șase posturi de lucrător cu mașini de cusut, cărora li se oferă un salariu de 337,70 de euro net pe lună, iar în Suedia, se caută specialist în endocrinologie și reumatologi, dar nu este specificat salariul.Informații suplimentare puteți afla pe site-ul eures.anofm.ro sau la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul AJOFM Constanța, tel. 0241/481.553.