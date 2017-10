Ce se mai găseşte de muncă în străinătate

Ce se mai găsește de muncă în străinătate

256 de locuri de muncă în țări din Europa sunt disponibile, în această perioadă, pentru constănțenii care vor să-și câștige traiul peste hotare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, prin rețeaua Eures, posturi în Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia și Polonia.Cele mai multe locuri de muncă sunt în Germania, 151. Oferta include specialiști IT, asistenți medicali, instalatori întreținere, electricieni, îngrijitori bătrâni, mecanici, bucătari, ospătari, recepționeri și ingineri software. Salariile sunt calculate în funcție de clasa de impozitare în domeniu, dar și în funcție de experiență. Pentru toate meseriile se cer cunoștințe de limba germană, cel puțin de nivel mediu, astfel încât aplicantul să poată comunica.În Belgia, se caută zece măcelari, cunoscători de limba engleză. Salariul oferit variază între 12,46 și 13,87 de euro brut pe oră, în funcție de calificare. În Franța, o companie angajează 10 producători de vin (cognac). Se cer cunoștințe medii de limba franceză sau engleză și se oferă o retribuție de 10,10 euro pe oră.În Irlanda, cei mai căutați sunt medicii și inginerii IT. Pe lângă experiență, principala cerință a angajatorilor este cunoașterea limbii engleze fluent. Pentru medici, salariile sunt de aproximativ 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar pentru asistente medicale 2.008 euro brut pe lună. Inginerii primesc aproximativ 32.000 de euro pe an.În Marea Britanie, sunt doar 38 de posturi de șofer camion, asistent social și asistent medical. Salariile pentru șoferi sunt de 8 - 10 lire brut pe oră, pentru asistenți sociali - 33.998 lire brut pe an și pentru asistenții medicali - 21.000 - 27.901 lire brut pe an.În Norvegia, sunt disponibile posturi de patiser și bucătar preparate indiene. Plata este conform tarifelor norvegiene pentru bucătari și patiseri, iar pentru bucătarul de preparate indiene poate pleca de la 31.000 de euro și poate ajunge la 43.000 de euro brut pe an, în funcție de experiență și calificare. Tot în Norvegia, se caută veterinari, cu plata, pentru început, de 24 de euro brut pe oră.Cele mai mici salarii sunt în Polonia, unde sunt libere 15 posturi de consultant pentru serviciu helpdesk vorbitor de limba engleză și limba germană, plătite cu câte 830 de euro brut pe lună.Persoanele interesate pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul AJOFM Constanța, tel. 0241/481.553.