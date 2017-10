Ce se mai construieşte în Mamaia

Ce se mai construiește în Mamaia

Ştire online publicată Miercuri, 26 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mamaia se pregătește de un sezon estival de pomină. Se anunță puzderie de turiști, iar agenții economici au început deja să se agite. Unii fac ultimele pregătiri, dar alții sunt încă la început. Atât pe partea lacului, cât și pe partea cu marea, au demarat mai multe construcții noi - blocuri, hoteluri, dar și parcări.De la intrarea în stațiune din Constanța și până la ieșirea dinspre Năvodari, se construiește de zor, și pe-o parte și pe cealaltă. Oriunde te uiți, în stânga și în dreapta, sunt deschise șantiere și muncitorii clădesc câte un imobil. Planul Urbanistic Zonal a primit avizul favorabil încă de anul trecut, iar acum încep să apară noile proiecte. Este vorba despre imobile cu destinație turistică, care parcă apar ca din pământ. O construcție interesantă se prefigurează chiar pe malul lacului, vizavi de Aquamagic. Aceasta are deja parter și șase etaje, dar pare că nu este încă gata. În zadar am căutat panoul de prezentare a construcției, pentru a afla informații, căci nu l-am găsit. Chiar vizavi de piațeta de la Cazino a început, de curând, și construcția unui parcări etajate. Și pe faleză se ridică un hotel, cu patru etaje de această dată, regim de înălțime impus de prezența telegondolei în zonă. Patru etaje și o terasă are și un alt hotel proaspăt ridicat chiar pe platoul din fața Hotelului Tomis. La acesta, lucrările sunt deja foarte avansate și cu siguranță va fi dat în folosință încă din acest sezon estival. Lucrările la viitorul Hotel Mamaia, de-molat și ridicat lângă complexul Iaki, sunt și ele destul de avansate, însă este puțin probabil să fie gata până la vară. Și Fin Co Ge Ro construiește în Mamaia, pe partea cu lacul, dar chiar la șosea, în zona Cazino. A început deja ridicarea unei vile turistice cu patru etaje. Iar spre nordul stațiunii, pe partea cu lacul, o firmă din Constanța ridică un hotel de șapte etaje. Construcția este la roșu și, potrivit panoului de prezentare, va fi gata în luna octombrie a anului viitor. În tot șantierul din Mamaia, construiește și Primăria Constanța. Printr-un proiect european, se lucrează, zilele acestea, la pasarelele pietonale. Acestea vor fi amplasate în zona Perla, în zona Cazino și în fața Hotelului Rex. Până în prezent a fost realizată fundația, iar săptămâna aceasta vor fi aduse corpurile de fier ale pasarelelor. Una va fi în formă de iaht, alta va semăna cu un năvod, iar ultima va avea forma unui val al mării.Port de agrement, insulițe și teleski pe lac Pe lângă aceste construcții demarate de investitori particulari, noul PUZ al stațiunii Mamaia mai prevede și amenajarea unui port de agrement în zona Cazino, realizarea de insule în larg sau a unui orășel lacustru pe Lacul Siutghiol. Un alt proiect interesant este amplasarea unui teleski, tot pe Lacul Siutghiol, vizavi de Parcul Aquamagic.