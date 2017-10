Ce se întâmplă cu maidanezii din Constanţa: „Eutanasierea nu a fost oprită“

Ce se întâmplă cu maidanezii din Constanța: „Eutanasierea nu a fost oprită“

Cu sau fără legea eutanasierii, câinii fără stăpân dăinuie pe străzile Constanței. Unii spun că au început să mai dispară, alții sunt de părere că încă sunt prea mulți, cert este că Serviciul de Ecarisaj nu reușește să-i adune de pe străzi în ritmul în care se înmulțesc ei.Deși Curtea de Apel București a suspendat normele de aplicare a legii privind eutanasierea câinilor fără stăpân, la Constanța, maidanezii luați de hingheri și nereven-dicați sau adoptați sunt, în continuare eutanasiați. Potrivit șefului Serviciului de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța, Cristina Itoafă, deocamdată nu a fost dată nicio dispoziție oficială pentru oprirea procedurilor de eutanasiere. „Au fost contestate numai normele de aplicare, nu și legea în sine. Noi nu am primit nimic oficial. Am sunat și la Direcția Sanitar Veterinară și de acolo mi-au spus la fel, că nu au primit nimic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristina Itoafă.În Ecarisajul Constanța sunt eutanasiați, lunar, zeci de câini. „În primul rând se face trierea câinilor fără stăpân. Cei care au boli incurabile sau sunt foarte bătrâni, sunt primii eutanasiați. Apoi aș-teptăm să fie adoptați ceilalți. Noi încercăm să dăm cât mai mulți spre adopție, fie și la distanță. Acum am mai rezolvat și problema spa-țiului, pentru că s-au găsit câteva spații adecvate și au fost duși câini adoptați la distanță și acolo”, a mai adăugat șeful Serviciului de Ecarisaj.De cealaltă parte, organizațiile iubitoare de câini sunt de părere că eutanasierea ar trebui să fie stopată. Practic, potrivit deciziei oficiale a Curții de Apel, Hotărârea de Guvern este suspendată în întregime. Unii ar putea spune că legea eutanasierii nu mai dispune de norme de aplicare și, astfel, nu mai există cadru legal pentru reglementarea prinderii și eutanasierii câinilor fără stăpân. Hotărârea de Guvern 1059/2013 pentru aplicarea legii de gestionare a câinilor fără stăpân a intrat în vigoare în octombrie 2013, însă eutanasierea propriu-zisă a început abia în luna martie 2014.Hingherii umblă zilnic, pe străziLa Constanța, zilnic, două echipe de hingheri sunt pe străzile din municipiu. O echipă lucrează conform graficului și o alta merge în zonele de unde vin sesizările cetățenilor. În fiecare zi, sunt adunați de pe străzi câini fără stăpân și duși la Biobază. Aici ei sunt ținuți, conform legii, 14 zile lucrătoare, timp în care pot fi re-vendicați sau adoptați. După ce trece acest termen, sunt eutanasiați. Pro-cedura de eutanasiere costă 42 de lei, în timp ce întreținerea unui câine în Biobază costă peste 400 de lei. Dacă doriți să adoptați un câine fără stăpân, trebuie să faceți dovada că îl puteți îngriji, că aveți resurse financiare să îl hrăniți și că aveți unde să îl țineți. După ce ați ales un câine din Biobază, acesta va fi sterilizat. „Masculii sunt ținuți încă trei zile după sterilizare, iar femelele zece zile. Abia apoi pot fi luați acasă”, a mai spus Cristina Itoafă.