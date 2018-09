Ce se întâmplă când un cetățean străin naște în Costa Rica

În condițiile în care Elena Udrea urmează să nască într-o lună o fetiță, Libertatea a încercat să afle ce se întâmplă când un cetățean străin naște în Costa Rica și care sunt condițiile de acolo.













Potrivit legislației locale orice copil care se naște pe teritoriul țării devine automat cetățean al Costa Rica și prin urmare va beneficia de toate drepturile unui localnic. De asemenea, părinții unui copil născut în această țara pot după naștere să depună actele pentru a obține rezidență permanentă, dar nu și cetățenie. Nu au, însă, dreptul să muncească până nu vor primi documente în acest sens.



Una dintre turistele care au născut în timp ce se afla în Costa Rica spune de asemenea că, 'Odată ce copilul se naște, trebuie să înțelegeți că nu puteți părăsi țara. În primul rând, veți avea nevoie de un pașaport pentru copilul dumneavoastră, proces care poate dura destul de mult timp și necesită, de asemenea, un pic de umblătură și achitarea unor taxe'.







De asemenea pentru a scoate copilul din țară, unul dintre părinți va avea nevoie de acordul celuilalt părinte și de un permis semnat de acesta.







Legat de nașterea propriu-zisă, turiștii spun că în general serviciile medicale sunt excelente în Costa Rica, indiferent că sunt într-un spital privat – țara are cel mai ridicat nivel de trai din America Centrală – cât și în unul de stat. 'Toată lumea a fost extraordinar de minunată. Nu vă așteptați la baloane și clopoței, la anestezie epidurală sau camere private (erau în jur de 30 de femei cu copii într-o singură cameră). Mama și tata vor primi vaccinuri, de asemenea, gratuit. De asemenea veți primi un pachet complet cu instrucțiuni despre cum să îți crești copilul cu un carnet care urmărește evoluția și vaccinurile copilului', mai spune turista care a născut într-un spital public.



Totuși, Elena Udrea va naște, mai mult ca sigur, la o clinică privată. Ea a postat în luna martie pe pagina sa de Facebook o fotografie dintr-o clinică privată specializată în nașteri din San Jose, capitala țării, acolo unde este stabilită.



Clinica CIMA San José, de unde a postat fotografia Elena Udrea, are potrivit site-ulii propriu 62 de paturi i a fost primul spital Costa Rican privat care a fost acreditat de Ministerul Sănătății din Costa Rica și este singurul spital din America Centrală acreditat de Departamentul Afacerilor Veteranilor din SUA. CIMA San José este, de asemenea, primul spital din America Latină, care primește acreditarea în conformitate cu standardele noi de siguranță ale pacienților, cu un scor de 99,5%, unul dintre cele mai mari scoruri din America Latină.



Situat în elegantul suburbie San José Escazú, CIMA are peste 170 de medici care reprezintă peste 60 de specialități; un departament complet de imagistică, inclusiv imagistică prin rezonanță magnetică deschisă (RMN), tomografie computerizată (CT), radiografie, ultrasunete și endoscopie; un laborator cu servicii complete; și o farmacie de 24 de ore.













Potrivit unor postări scrise de expați, turiști și locuitori ai țării, Costa Rica are un sistem medical acceptabil, unde nașterile sunt gratuite, atâta timp cât se realizează într-un spital public și unul dintre părinți are asigurare medicală numită CAJA, scrie libertatea.roDacă nașterea se va face într-un spital privat întreaga operațiune ar putea să coste câteva mii de dolari, mai ieftin decât în alte țări, dar totuși o sumă considerabilă.