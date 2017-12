Ce scrie presa internațională despre funeraliile Regelui Mihai

Presa intrenațională scrie despre zecile de mii de oameni care și-au prezentat ultimele omagii la catafalcul regelui, iar peste Prut, unul dintre site-urile de știri marchează chiar cu doliu prima pagină.Canalul britanic BBC a informat ca peste 20.000 de persoane si-au luat ramas bun la Bucuresti de la regele Mihai. De asemenea, jurnalistii britanici au mentionat prezenta la funeraliile nationale a mai multor reprezentanti ai caselor regale din Europa, printre care: printul Charles, fostul rege al Spaniei Juan Carlos si fosta regina Sofia, regele Carl Gustaf al Suediei si sotia sa regina Silvia, fosta regina a Greciei Anne-Marie, ducele Henri de Luxembourg dar si printesa Astrid a Belgiei si sotul acesteia.Despre Mihai I, BBC a mentionat ca a fost cel care a decis in august 1944 sa treaca de partea aliatilor si impotriva Germaniei, in Al Doilea Razboi Mondial, scrie Ziare.com.Publicatia britanica Daily Mail noteaza ca regele Mihai a fost condus de zeci de mii de romani pe ultimul drum, "in tacere si in lacrimi"."Clopotele au fost trase in intreaga tara, iar un cor de preoti a cantat in momentul in care sicriul a fost scos din Palatul Regal in Piata Palatului. Oamenii au scandat 'regele Mihai', timp in care sicriul, precedat de garda de onoare si preoti ortodocsi, era dus in spatele unui vehicul militar spre catedrala", a scris Daily Mail.Si AFP scrie despre funeraliile organizate la Bucuresti pentru regele Mihai, subliniind ca mii de romani cu flori si lumanari in maini si-au luat ramas bun de la fostul monarh."Numerosi romani au mers in urma sicriului, scandand 'Monarhia salveaza Romania'. De la anuntul decesului regelui, pe 5 decembrie, au fost aduse multe omagii populare care au demonstrat afectiunea romanilor pentru aceasta figura respectata, pe un fond al discreditarii masive a clasei politice nationale", a scris sursa citata.Agentia Reuters noteaza ca mii de romani s-au strans pe strazile Bucurestiului pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, multi scandand numele fostului monarh si 'Jos Comunismul'.