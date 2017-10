Ce şanse au tinerii cu dizabilităţi să-şi găsească un loc de muncă

Ce șanse au tinerii cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă

De cele mai multe ori nici nu îi observăm în jurul nostru. Sunt aproape invizibili și își poartă suferințele în tăcere, departe de ochii și urechile noastre. Sunt oamenii cu dizabilități, nevoiți să se descurce cum pot ei. Găsirea unui loc de muncă este o adevărată provocare pentru ei. Agenții economici acceptă cu greu să aibă un angajat cu deficiențe locomotorii, psihice sau unul seropozitiv.Fundația „Alături de Voi!” le-a întins o mână tuturor acestor oameni și le-a oferit o șansă să se califice și să-și găsească un loc de muncă. Este prima organizație din România care a înființat trei unități protejate sub sigla Util Deco în care a creat locuri de muncă pentru persoane seropozitive HIV, dintre care unul la Constanța. În cadrul Util Deco funcționează un centru de multiplicare, ateliere specializate pe legătorie manuală, artă meșteșugărească și pictură, confecționare lumânări, servicii de arhivare și depozitare documente, croitorie. Astfel au fost create 35 de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități, în special tineri, inclusiv unii care vin din sistemul de protecția a copilului.La început de drum„Domeniul economiei sociale este încă la început de drum în România și întâmpinăm destul de multe dificultăți, însă am ajutat tinerii cu dizabilități și familiile lor să capete încredere că există șanse reale să învețe o meserie și ulterior să aibă un loc de muncă. Promovăm conceptul că tinerii cu dizabilități reprezintă o resursă importantă în economie și că produsele pe care ei le realizează sunt la standarde ridicate de calitate”, explică Mirela Ivan, directorul Centrului Constanța al ADV România.De ani de zile fundația se străduiește să schimbe mentalitățile și să-i ajute pe acești tineri. Unii dintre ei nici nu știau că pot să se angajeze fără să își piardă indemnizația lunară de handicap. Alții nu credeau că sunt buni la ceva. „Am organizat cursuri de formare și calificare pentru tinerii cu dizabilități sau cei infectați cu HIV/SIDA, în risc de excluziune socială. Acum unii au fost angajați de diverși agenți economici, alții lucrează în cadrul unității noastre protejate, Util Deco“.Bani europeni pentru calificareNumai în ultimii trei ani, Fundația „Alături de Voi” a derulat un amplu proiect național, intitulat „Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale”, finanțat cu fonduri europene, creându-se 74 locuri de muncă, din care 35 pentru tineri cu diferite dizabilități. Mai mult decât atât, cei peste 18 milioane de lei au facilitat formarea și calificarea profesională a 276 de tineri, proveniți din centre de plasament și din familii sărace, în domenii precum IT, legătorie manuală, artizanat, pictură, croitorie, confecționare lumânări decorative și antreprenoriat social.Ofertă bogată, prețuri modesteÎn Centrul Constanța al ADV, datorită acestui proiect au fost create opt locuri de muncă noi și menținute alte opt. Aici se fac coperte de catalog, rame foto, bloc notes-uri, albume foto, lenjerii de pat, costume, uniforme, perne speciale. Mai multe date despre creațiile tinerilor și cum îi puteți ajuta, achiziționându-le, pe paginile web www.utildeco.ro sau www. alaturidevoi.ro.