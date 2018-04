Ce s-a discutat la conferinţa IMGL din 7-9 martie

Ce s-a discutat la conferința IMGL din 7-9 martie

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

La doar câteva săptămâni de la conferința de primăvară International Masters of Gaming Law 2018, principalii operatori din domeniul jocurilor de noroc online din întreaga lume consideră că această cea mai recentă ediție a fost un real succes.Nici nu avea cum să fie altfel, locația aleasă pentru cele 3 zile de conferință fiind una de vis: Aria Resort & Casino din Las Vegas, Nevada, capitala mondială a industriei jocurilor de noroc, situată în regiunea central-vestică a Statelor Unite ale Americii Compania organizatoare a acestei conferințe, Spectrum Gaming Group, oferă cu succes, de peste 25 de ani, consultanță în domeniul jocurilor de noroc tuturor factorilor implicați, indiferent că vorbim despre guverne , case de avocatură internaționale, provideri de software sau reprezentanți ai principalelor cazinouri online europene.Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest domeniu aflat într-o continuă și spectaculoasă expansiune, trebuie să spunem că International Masters of Gaming Law (I M G L) este numele unei asociații non-profit, ce are în componență nu mai puțin de 340 de membri la nivelul întregii lumi, în marea lor majoritate oameni de o calitate indubitabilă, experți în domeniile lor principale de activitate, cu o puternică implicare în reglementarea pieței gamblingului, atât online cât și offline, și dezvoltarea celor mai bune strategii menite să soluționeze nenumăratele impedimente de natură legală sau tehnică. Dacă problemele tehnice apar destul de sporadic, nu acelasi lucru se poate spune despre aspectele legale din domeniul jocurilor de noroc, acestea fiind cât se poate de diferite, de la țară la țară sau de la an la an.Pe lângă cele două conferințe organizate pe parcursul fiecăruia din ultimii ani, I M G L mai pune la dispoziția celor interesați și cursuri Masterclasses, cu ocazia celor mai multe evenimente internaționale din lumea gamblingului, desfășurate în diverse locații din Europa sau America.În ceea ce privește subiectele abordate în ediția de primăvară a conferinței I M G L, din 7-9 martie 2018, majoritatea participanților au fost de acord în privința faptului că au fost cât se poate de inspirat alese:· Climatul legislativ mondial al pieței jocurilor de noroc și impactul lui asupra cazinourilor terestre pieței de gambling din Statele Unite· Provocări competitive pe o piață comercială și de reglementare, aflată în permanentă expansiune· Piețe de reglementare în categoriile: eSports, Daily Fantasy Sports și Jocurile Virtuale· Utilizarea tehnologiei în lumea jocurilor virtuale· Tendințe de reglementare în întreaga lume: Confluența sau DivergențaLăsând la o parte specificul fiecărei teme puse în discuție cu ocazia tuturor conferințelor de acest gen, este clar că toate discuțiile purtate între factorii ce fac să se ,,învârtă” lumea gamblingului au ca scop final oferirea unei experiențe de joc cât mai plăcute clienților, indiferent că vorbim despre calitatea tehnică a produselor oferite sau luăm în calcul aspecte caracteristice doar mediului online. Cel mai bun exemplu din categoria celor foarte apreciate de clienții cazinourilor online este oferta de bun-venit. În țara noastră, una din cele mai apreciate oferte dedicate clienților noi este efortuna bonus , cadoul de înregistrare al sponsorului oficial al naționalei de fotbal a României, Fortuna, o agenție de pariuri ceva mai specială, care îmbină cu succes mediul online cu cel offline în țări ca România, Cehia, Slovacia și Polonia.