Ce rişti dacă îţi schimbi contorul vechi cu unul nou

Ce riști dacă îți schimbi contorul vechi cu unul nou

Începând cu anul 2015, Uniunea Europeană a trecut la ultima etapă a proiectului său de tranziție energetică: schimbarea tuturor contoarelor clasice de curent, gaz și apă, cu contoare inteligente, care să poată transmite datele de consum la distanță. Astfel, până în anul 2020, directivele europene prevăd instalarea acestor contoare inteligente în 80 la sută din locuințe. Această inițiativă are ca stindard reducerea costurilor la factura electrică și oferirea unui confort sporit consuma-torilor europeni. În realitate, nu există niciun studiu concret care să demon-streze o economie reală pentru cetățeni și nicio evaluare a implicațiilor sanitare ale acestei tehnologii.De-a lungul anilor, în mai multe țări din Europa, dar și în Statele Unite ale Americii, unde s-a încercat deja implementarea noilor contoare, au apărut tot felul de anomalii, inclusiv înregistrarea de consumuri mai mari decât cu vechile contoare. În țara noastră, lucrurile au demarat prost încă de la început, când au apărut suspiciuni că licitațiile pe piața contoarelor electrice ar fi fost trucate. În toamna anului trecut, însuși președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat că „există suspiciuni că anumite companii s-ar fi înțeles și ar fi împărțit contractele, stabilind dinainte câștigătorii licitațiilor organizate de ope-ratorii de energie electrică”.Cu prețuri între 100 și 700 euro și o ipotetică economie de maxim 650 euro pe durata de viață de zece ani a „contorului inteligent”, toate investițiile distri-buitorilor de contoare inteligente, în jur de 1.000 lei per locuință, se vor regăsi eșalonat în factura lunară a consumatorilor, pentru că investițiile în contorizarea inteligentă sunt recunoscute de către ANRE. Și asta la fiecare zece ani!„Ca simulacru de imparțialitate, ANRE a decis să amâne cu un an demararea introducerii efective, la nivelul întregii țări, a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice. Între timp, pentru orice nouă locuință, permisul de branșare electrică necesită un contoar inteligent. În această junglă de interese, fiecare companie implicată are propria idee despre cum să ne pricopsească cu aceste inovații: profit să iasă!”, preci-zează Costel Stanciu, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România.Vor să deconecteze de la distanță rău-platniciiPotrivit acestuia, la o analiză globală și imparțială, nu se regăsește niciun avantaj concret pentru consumator și nici pentru statele respective. „S-a ales calea unei investiții importante în controlul de la distanță a consumului casnic de electricitate, întrucât oferă distribuitorului de energie electrică mult dorita putere de a putea deconecta de la distanță pe consumatorii în întârziere de plată. Pe măsură ce privatizările fărâmițează tot mai mult sectorul energetic, cu zeci de societăți căpușe care se interpun în goana după un câștig rapid și ușor, nu se întrevede pe viitor nicio toleranță pentru o familie numeroasă, care din motive financiare nu-și va plăti factura în ziua scadentă. Un simplu software o va deconecta în miezul nopții, la ora 00.01, și nu cred că temperatura de afară sau vârsta copiilor vor fi criterii luate în considerare de acel program informatic”, este de părere reprezentantul APC.Cum poate fi lăsat pe întuneric un oraș întregMai mult decât atât, implementarea contoarelor inteligente conține un aspect delicat, pe care majoritatea consumatorilor îl ignoră. Datele despre durata și orarul la care folosim iluminatul și aparatele electrocasnice pot furniza un portret psihologic și comportamental foarte interesant, pentru care unele companii de marketing sunt dispuse să plătească sume considerabile, spre beneficiul distribuitorului de energie electrică. De asemenea, aceste date pot fi colectate de anumite servicii de informați sau decriptate de hackeri. Un atac cibernetic asupra unui centru de coordonare a contoarelor inteligente poate permite unui hacker să arunce în întuneric un oraș întreg cu un simplu click.„Înlocuirea contoarelor clasice cu contoare inteligente fără acordul consumatorilor constituie o încălcare gravă a drepturilor acestora. Având în vedere experiențele neplăcute ale consumatorilor din SUA, Canada și Franța, precum și decizia Germaniei cu privire la excluderea montării de contoare inte-ligente în locuințele care nu depășesc un consum de 6.000 de kw pe an, Guvernul României și ANRE ar trebui să găsească soluții similare celor din Germania. Altfel, atât costurile înlocuirii contorului clasic cu cel inteligent, cât și erorile date de contorul inteligent vor fi suportate de către consumatori”, mai spune conf. univ. dr. Costel Stanciu.