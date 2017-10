Ce reduceri primiţi dacă plătiţi impozitele integral, în avans

1

Vine campania!!!!!

Am scris si in Telegraf, ziarul oficiosilor psd, dar imi ,, taie" randurile imediat: NU PLATITI stimati constanteni impozitele, decat la termen, altfel mazare la vara iar va benchetui cu bugetul primariei, adica cu banii nostri. Vine campania, iar va inaugura fantani, esplanada la Flora(chiar in buza my hotels), din banii nostri, si multi PROSTI, ca nu pot sa le zic aaltfel..... vor pune botul......vai ce a mai facut raducu!!!!!!! Hai sactir, dom primar!!!!!!!