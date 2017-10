Ce propunere au asociaţiile de proprietari pentru Primăria Constanţa

2

Solutii posibile

Din pacate,in Constanta,discutam "discutii"!De ce?Deoarece,mafiotul asta de Mazare,nu vrea sa aloce bani in bugetul local, pentru izolarea termica a blocurilor.De fapt,nici cei care si-au facut izolarea cu polistiren de 5 -10 cm grosime,nu au procedat corect(in opinia specialistilor in acest domeniu);intrati pe net si sccesati link-urile de specialitate.Apoi,termoizolarea unui imobil,porneste de la acoperis,si nicidecum de la peretii exteriori.Foarte putine firme, sunt intradevar specializate in acest domeniu.Ce dreptate are Mircea Badea care spune ca,in Romanica,nu gasesti doi meseriasi capabili,sa -ti puna faianta si gresie intr-o bucatarie(baie).Toti se pricep,dar cand le ceri un atestat(o diploma),dau din colt in colt.In alta ordine de idei,montarea repartitoarelor in blocuri a dus la degradarea acestora(casa scarii,uscatorii,subsoluri,etc.).In plus,cei care au cumparat apartamente(vatafii de apartamente),in acelasi bloc,inchid repartitoarele,pe timp de iarna,pentru a plati,cat mai putin.Rezultatul,ceilalti platesc normal,partile comune din bloc se degradeaza,iar vatafii de apartamente,sarbatoresc.