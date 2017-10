Ce proiecte sunt necesare şi prioritare pentru Constanţa? Ce ai vrea să se facă în ORAŞUL TĂU?

7

parerea mea

Pot spune ca sunt multumit ca in sfarsit se reabiliteaza zona peninsulara, faleza, promenada Mamaia si ca urmeaza Cazinoul si constructia soselei de coasta in care intra si continuarea modernizarii portului Tomis. Unii se impiedica de mobilierul urban, de stalpi, de cosurile de gunoi, de borduri etc., sunt importante, dar astea se pot schimba oricand si tin mai mult de gusturile fiecaruia. Orasul acesta, pe langa infrumusetare, are nevoie de dezvoltare economica, de investitii greenfield in centre de productie, in parcuri industriale, are nevoie ca marile companii cu capital strain sa-si stabileasca sediile aici si sa aduca plus valoare si o contributie substantiala la PIB local si PIB per capita totodata contribuind masiv la bugetul/bugetele locale astfel putand exista fonduri pentru proiectele municipalitatii, pentru a face lucrari de infrumusetare cu materiale de calitate si durabile, pentru a dezvolta infrastructura, educatia si cultura. Si nu vorbesc strict de municipiul Constanta ci de toata zona metropolitana pentru ca investitiile nu pot fi concentrate in centru ci mai mult catre periferia ZMC, in special atunci cand vorbim de industrie, de centre logistice, de fabrici.