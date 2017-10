Ce proiecte sunt necesare şi prioritare pentru Constanţa

Dezbatere „Cuget Liber“

Ce proiecte sunt necesare și prioritare pentru Constanța

Primăria a demarat mai multe planuri de reabilitare și modernizare ale centrului, cartierelor, dar și zonelor turistice din municipiul Constanța. Lucrările din Peninsulă sunt deja avansate, în curând vor începe și cele pentru modernizarea Portului Tomis și construcția șoselei de coastă. Mamaia este, la rândul ei, un imens șantier pentru reabilitarea promenadei, iar în cartierele Compozitorilor, Palazu Mare, se pregătește asfaltarea străzilor. S-au înnoit rețelele de apă și canalizare, de iluminat public și se va amenaja un parc nou, Carol, pe bulevardul Marinarilor, cu vedere la tot portul.Acestea sunt doar câteva din proiectele pe care le are administrația locală în intenție sau deja în derulare, în municipiul Constanța. Într-o dezbatere publică, lansată de Cuget Liber, pe site-ul www. cugetliber.ro, constănțenii și-au dat cu părerea despre ce ar trebui să mai facă în orașul nostru și ce priorități ar trebui să aibă în vedere Primăria. Unii au spus că este nevoie de mai multe spații verzi și parcuri, alții sunt de părere că este absolut necesar să fie montate camere de luat vederi în intersecții și zone cu trafic intens, dar și instaurate amenzi mari pentru cei care fac mizerie.Mai multe spații verzi„Mai multe spații verzi, mai puține biserici, mai puțini asistați social. Camere video obligatorii în inter-secții și zone cu trafic intens, ilumi-nat stradal îmbunătățit, marcaje stradale mai vizibile, să dispară monopolul de servicii gen CET. Cât despre Cazino, trebuie transformat urgent în centru cultural obligatoriu. Picturi, concerte, operă, balet, evenimente culturale constante în interiorul cazinoului”, propune Noni. Un alt constănțean se declară mulțumit de demararea lucrărilor de reabilitare a zonei peninsulare și construcția șoselei de coastă. „Unii se împiedică de mobilierul urban, de stâlpi, de coșurile de gunoi, de borduri etc., sunt importante, dar acestea se pot schimba oricând și țin mai mult de gusturile fiecăruia. Orașul acesta, pe lângă înfrumusețare, are nevoie de dezvoltare economică, de investiții greenfield în centre de producție, în parcuri industriale, are nevoie ca marile companii cu capital străin să-și stabilească sediile aici și să aducă plus valoare și o contribuție substanțială la PIB local și PIB per capita, totodată contribuind masiv la bugetul/bugetele locale astfel pu-tând exista fon-duri pentru proiectele municipalității, pentru a face lucrări de înfrumusețare cu materiale de calitate și durabile, pentru a dezvolta infrastructura, educația și cultura”, a explicat cititorul.After-school pentru copii și centre de zi pentru bătrâniAngela consideră că numeroasele biserici din oraș ar trebui folosite în beneficiul comunității. „Ar fi utilă implicarea bisericii și folosirea bazei ei materiale în proiecte sociale, cum ar fi: after-school pentru copiii ai căror părinți au posibilitatea să plătească acest serviciu, centre de zi pentru bătrâni etc. În acest fel se mai reduce și povara asistenței sociale - sunt convinsă că vor exista oameni care, câteva ore, pe săptămână să facă voluntariat. Sau studenți care, în acest fel, și-ar putea completa stagiul de practică pedagogică”, propune Angela. Un alt cititor este de părere că prioritatea numărul unu este construirea unui nou CET. „Sunt bani europeni care pot fi folosiți pentru un proiect modern, eficient… e inadmisibil să plătim mai mult decât dublu față de capitala țării!”, spune cititorul.Mai multe locuri de muncăCucu ne invită să comentăm despre ruinele din centrul Constanței: „Alo! În inima Constanței, zona Miga, m-a întrebat o străină de oraș unde este centrul? Avem un oraș mizerabil. Oraș mare port la Marea Neagră, al doilea sau al treilea ca mărime din țară… Atâtea ruine, la galeriile fost Palas, la statuia Lupoaica, Piața Ovidiu, Peninsula”. Altcineva, care semnează „inutil” cere ca să se creeze locuri de muncă pentru tineri: „La naiba cu Cazinoul, ne-ați înnebunit pe toți cu el. De Cazino are nevoie orașul? Un oraș fără industrie, în care există numai cafenele, baruri, cluburi și magazine. Locuri de muncă zero. O să ne zică în curând «Constanța, locul cu două meserii mari și late: ospătar și vânzător». Am 24 de ani și mă încântă și pe mine să beau un suc la o terasă. Dar vreau să-mi și formez un viitor stabil. Și dacă se tot fac cazinouri, beach-baruri și mall-uri va trebui să mă resemnez”.Refacerea parcărilor și trotuarelorMona, o altă cititoare, propune să se caute soluția în privința parcărilor și trotuarelor. „Să facă trotuarele circulabile că sunt dezastruoase.. Eu când ies cu fetița la plimbare trebuie să merg pe marginea străzii că pe trotuar nu se poate, în-afara faptului că sunt dezastruoase mai sunt și mașini parcate și nu ai pe unde trece nici să vrei.. În rest nu am ce să mai zic...”, este de părere Mona. „Avem nevoie de Cazinou, reabilitat cu fonduri europene și transformat în centru cultural; și de curățenie în tot orașul și de spații verzi; și de adunarea maidanezilor de pe spațiul public. Dar și de industrie care să dea de muncă locuitorilor 12 luni pe an!”, spune un „admirator”.