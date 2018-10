Ce piese de mobila din lemn masiv cumpara romanii?

Piata Home & Deco din Romania a cunoscut o crestere semnificativa pe segmentul mobila din lemn masiv in ultimii ani, conform unui studiu recent privind comportamentul cumparatorului roman. Astfel, daca in trecut majoritatea romanilor achizitionau doar piese de mobilier din PAL, in ultimii 5 ani s-a constatat faptul ca trei din cinci romani opteaza si cel putin pentru o piesa de mobila din lemn masiv, atunci cand vine vorba de mobilarea si utilarea propriei locuinte.







„Acest lucru se datoreaza diversitatii de stiluri si nuante in care se fabrica la ora actuala mobila din lemn masiv, ea fiind disponibila inclusiv in variante industriale – pentru amenajarea locatiilor din sectorul HoReCa sau pentru amenajarea unei locuinte moderne”, precizeaza specialistii de la Alberta Casa . Iar cand vine vorba de propria casa, romanii se orienteaza fix catre cele mai indicate piese de mobila din lemn masiv, care necesita rezistenta si durabilitate pe termen lung.







Asadar, afla in continuare care sunt cele mai cumparate piese de mobila lemn masiv de catre romani, precum si mai multe detalii despre acest subiect:







Biblioteca din lemn masiv







Aceasta este probabil cea mai reprezentativa piesa de mobila din lemn masiv pentru noi toti. Elementul de noutate este, insa, faptul ca o biblioteca lucrata din lemn masiv nu se mai reduce astazi doar la vechiul model din sufrageria bunicii. Confectionata in mari ateliere europene sau chiar la noi in tara, din cele mai maleabile si totodata rezistente esente lemnoase (precum tei, stejar, fag sau frasin), clasica biblioteca pentru camera de zi poate deveni acum o piesa cu aspect modern, chiar minimalist – trasatura specifica stilului nordic.







Putand fi realizata la comanda, in functie de dimensiunea spatiului de care dispui pentru mobilare sau in functie de preferintele cromatice, ergonomice si stilistice ale fiecarui client in parte, biblioteca din lemn masiv se numara printre cele mai cumparate piese in categoria acestui tip de mobilier si datorita faptului ca poate fi personalizata pana in cele mai mici detalii. Conform studiului mai sus mentionat, romanii tin foarte mult la intimitatea caminului lor, dorind sa-si puna amprenta cat mai mult asupra habitatului personal. Iar la acest capitol, magazinul online Alberta Casa exceleaza, oferind clientilor sai chiar si posibilitatea de a-si personaliza mobila pentru living cu pictura manuala.







Pat matrimonial din lemn masiv







Patul matrimonial trebuie sa fie, fara dar si poate, o investitie pe termen lung, caracterizata prin inalta rezistenta si durabilitate. Drept urmare, acesta este o alta piesa de mobila din lemn masiv pe care romanii o achizitioneaza cu precadere in ultima perioada. Un pat fabricat din esente lemnoase de calitate superioara ofera confort si siguranta sporita noapte de noapte. Iar pentru un plus de intimitate, ceea ce isi doresc romanii, pe langa confort si siguranta, un pat matrimonial comandat de la Alberta Casa poate fi de asemenea personalizat cromatic si stilistic.







Masa sau blat pentru bucatarie din lemn masiv







Mobila din lemn masiv pentru bucatarie finisata cu lacuri poliuretanice care o protejeaza de umiditate si socuri termice, fara a permite formarea petelor albe pe suprafata sa, este in prezent si ea la mare cautare in randul romanilor. Facilitarea utilizarii si intretinerii acestui tip de mobilier a contribuit semnificativ la cresterea popularitatii mobilei din lemn masiv in randul romanilor.