Ce persoane pot beneficia de șomaj

Pentru cei care nu știu, indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare pe care l-au înregistrat. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, persoanele care un stagiu de cotizare de cel puţin un an nu vor primi bani de la stat decât pentru o perioadă de șase luni. Cei care au un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani primesc banii timp de nouă luni, iar cei care au lucrat mai mult de zece ani vor beneficia de șomaj timp de un an de zile. În ceea ce privește cuantumul indemnizaţiei de şomaj, aceasta este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an.