Ce meserii sunt disponibile pentru români, în străinătate

Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, pentru săptămâna aceasta, aproape 200 de locuri de muncă în străinătate.Cele mai multe posturi sunt în Marea Britanie, unde românii au disponibile 66 de locuri. Este vorba despre posturi de analist financiar, analist programator cu salarii între 25.000 și 35.000 de lire brut pe an, administrator baze de date MS, senior programator, cu salarii de 30.000 până la 40.000 de lire brut pe an, și asistenți medicali pe diferite specializări, cu salarii între 21.388 și 27.000 de lire brut pe an.În Danemarca, o companie angajează 50 de culegători de mazăre. Se cere cunoașterea limbii engleze la nivel mediu. Se oferă un salariu de 0,6 euro pentru un kilogram cules și 12,5 la sută, bani de concediu. Și în Irlanda sunt multe locuri de muncă pentru români, dar numai în domeniul medical. În total, oferta include 45 de posturi de psihiatru, doctor oftalmolog, asistente medicale și personal calificat în medicină generală - nivel senior. Salariile pentru medici pleacă de la 4.000 de euro brut pe lună, în funcție de nivel și experiență, iar pentru asistentele medicale de la 2.008 euro brut pe lună. În Spania, însă, se caută inginerii români. Mai multe companii angajează ingineri pentru sectorul farmaceutic, ingineri IT, ingineri pentru sectorul auto și ingineri proiectare utilaje de producere cablu/sârmă. Despre salarii nu se specifică decât că sunt negociabile.Persoanele interesate pot afla informații suplimentare la adresa www.eures.anofm.ro sau de la consilierul Eures Elena Pană, din cadrul AJOFM Constanța, tel. 0241/481.553.