Ce mâncăm de Paşte. Miei de la ţărani sau miei de hipermarket?

Ce mâncăm de Paște. Miei de la țărani sau miei de hipermarket?

În hipermarketuri, mieii au apărut încă de săptămâna trecută, iar prețurile se pare că i-au determinat și pe piețari să nu ceară prea mult. Așa se face că, dacă anul trecut kilogramul de miel în piețe era 23 de lei, acum sunt și la 20 de lei. Deocamdată, comercianții nu negociază, însă sunt dispuși să-ți dea și pe bucăți. „Întotdeauna iau miel în Săptămâna Mare, îl tranșez, îl pregătesc pentru drob, stufat, friptură. Am ales unul de 10 kilograme, dar cred că o să mai iau organe separat, că fac mai mult drob, să ne săturăm”, ne-a spus o pensionară aflată la cumpărături în Piața Griviței.„Mieii noștri sunt crescuți natural!“Deocamdată, sunt miei din belșug, dar oamenii nu se înghesuie să cumpere. Mulți vin, se uită, compară prețurile, cântăresc din ochi și pleacă. „Nu este aglomerat, dar avem miei destui și în zilele urmă-toare ne așteptăm să vină din ce în ce mai multă lume. Unii oameni nu au luat încă salariile și probabil că așteaptă să ia banii. Mieii noștri sunt crescuți natural, nu ca ăia din supermarketuri, care zici că sunt căței. Ai noștri au carnea frumoasă, curată”, se laudă un comerciant.Prețuri mai mici în marile magazineAdevărul este că marile magazine fac concurență grea piețarilor. Acolo găsești miei la 19,99 kilogramul, și jumătăți și sferturi, și organe separat. Sunt pe alese și poți plăti în bonuri de masă, tichete cadou sau cu cardul. „Și anul trecut am luat miel tot din supermarket. A fost foarte bun. Nicio diferență față de cei din piață. Aici este chiar mai sigur, pentru că este carne verificată. În piață, la particularii ăia, nici nu poți să mai încredere. Am luat de toate de aici, am făcut cumpărăturile pentru masa de Paște, într-un singur loc, fără să mă zorească ci-neva”, ne-a mărturisit o altă constănțeancă.Centru de sacrificare la Piața PescărușDacă vreți să vă alegeți cu ochii voștri mielul viu, trebuie să știți că singurul centru de sacrificare din Constanța este la Piața Pescăruș, din cartierul Faleză Nord. Acolo găsiți miei vii cu 9 lei kilogramul. Însă mai departe, în județ, la târgul din localitatea General Scărișoreanu, prețurile ajung și la 6 lei kilogramul, dar trebuie să vi-l tăiați singur, acasă.În această perioadă, inspectorii sanitar-veterinari vor intensifica verificările, atât în piețe, cât și magazine. Lor li se vor alătura echipe de medici din cadrul Direcției de Sănătate Publică, dar și comisari ai Protecției Consumatorilor.De asemenea, va fi asigurată per-manența la nivelul DSVSA Constanța, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, afișându-se programul de lucru, numărul medicului veterinar responsabil, precum și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranței alimentelor, respectiv 0241/682.417.Ouăle de țară, de două ori mai scumpeOdată mielul cumpărat, urmează ouăle pe listă. Și aici oferta este bogată. De la micii comercianți din piețe, unde găsești așa-numitele ouă de țară, cu 0,8 lei bucata, până la reprezentanții fermelor din județ, unde ouăle se dau cu 0,4 - 0,6 lei bucata. „Am luat două cofraje căci vopsesc 30, fac și drob, fac și pască, poate am timp și de o prăjitură. Cozonacul îl cumpăr gata făcut, că în ultimii ani nu mi-a mai ieșit compoziția și am renunțat să mai fac eu în casă”, a recunoscut o altă gospodină.