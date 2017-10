Ce mai inventează angajaţii în locul frazei "Sunt răcit, nu ajung la serviciu"

Ce mai inventează angajații în locul frazei "Sunt răcit, nu ajung la serviciu"

Ştire online publicată Vineri, 21 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Odată cu venirea frigului, din ce în ce mai mulți angajați acuză simptome de răceală, gripă sau alte viroze respiratorii și lipsesc de la serviciu o zi-două sau mai multe. Fraza simplă "Sunt răcit, nu pot să ajung azi" este înlocuită, însă, de multe ori de povești extrem de complicate.Imaginația nu are limite atunci când trebuie să inventezi o poveste credibilă pentru absența de la job, potrivit raportului pe 2011 al CareerBuilder.Multe dintre motivele pe care le invocă angajații par greu de acceptat nu doar de angajatori, ci de orice om cu capul pe umeri, par mai degrabă inventate în timpul răspunsurilor date la sondaj.Cei mai mulți dintre angajați își scuză absența de la job în lunile ianuarie-martie (34%), după care urmează intervalul iulie-septembrie (30%) și abia pe locul trei octombrie-decembrie (23%),Salariații care nu pot ajunge la serviciu își informează angajatorii prin telefon (84%), urmat de e-mail (24%) și mesaje pe telefonul mobil (11%). Sondajul CareerBuilder a fost realizat în rândul a 4.300 de angajați.Printre cele mai bizare scuze invocate de angajații care au lipsit de la job în 2011 sunt următoarele:- "Mi-a intrat un liliac în păr și nu am reușit să-l scot";- "Un camion care transporta făină a vărsat-o peste mașina mea decapotabilă";- "M-a rănit un cerb la partida de vânătoare";- "Mi-am prins degetul de la picior în orificiul de aerisire";- "Cumnatul meu a fost răpit de traficanții de droguri în Mexic";- "Mi-a căzut o găleată în cap în timp ce jucam bowling";- "Am băut antigel din greșeală și am ajuns la spital";- "A căzut frigiderul peste mine";- "Am luat o răceală de la cățelul meu";