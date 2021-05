Ce locuri de muncă sunt vacante la nivel național

Din cele 18.558 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.446 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; agent servicii client; lucrător gestionar etc.), 4.534 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de securitate; ipsosar etc.). Alte 5.657 sunt destinate persoanelor cu studii profesionale (șofer autocamion/mașină de mare tonaj; zidar - tencuitor; sudor etc.). Restul de 6.921 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.





Săptămâna aceasta, potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 18.558 locuri de muncă la nivelul întregii țări.Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.189); lucrător comercial (1.145); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (656); agent de securitate (608). Totodată, se caută muncitori necalificați în industria confecțiilor; manipulanți mărfuri; șoferi autocamion/mașină de mare tonaj.