Ce le dăm copiilor la pachet? Croasanţi cu glicerină, celuloză şi aromă de unt

Ce le dăm copiilor la pachet? Croasanți cu glicerină, celuloză și aromă de unt

Croasantele sunt, pentru mulți dintre noi, alegerea preferată pentru o gustare dulce, nu doar la micul dejun. Copiii sunt atrași în mod special, datorită aromelor cremelor conținute, însă acestea nu numai că nu au valoare nutrițională, dar sunt și foarte nocive pentru sănătatea micuților.O analiză făcută de Asociația Pro Consumatori a scos la iveală faptul că mai mult de trei sferturi din croasantele de pe piață conțin conservanți, arome sintetice și numeroși aditivi alimentari. Studiul a inclus 61 de sortimente de croasante fabricate sau distribuite de Derpan, Chipita România, Asmin Star, Mert, Aponon Dias, Boromir Ind, Gunz Austria, Dal Colle Industria Dolciaria Italia, Billa România, Carrefour, Lidl, Mega Image, Auchan și Kaufland. Au fost analizate ingredintele folosite, informațiile nutriționale și au fost identificați aditivii alimentari utilizați. Rezultatele sunt extrem de îngri-jorătoare. Ingredintele folosite aduc mai mult a rețetă chimică decât culinară.Astfel, sortimentele studiate con-țin, printre altele, ulei de palmier, grăsime de palmier, praf de ou, pudră de gălbenuș de ou, alcool etilic, zer praf, zaharoză, aromă de unt, amidon modificat, glicerină. Un sfert din produsele analizate sunt făcute cu margarină.În ce privește aditivii alimentari, la cele 61 de sortimente au fost identificate 29 de tipuri de aditivi alimentari, de la mono și digliceride ale acizilor grași, propionat de calciu, carmin, gumă de celuloză, acid citric, la alginat de sodiu, difosfat disodic, dioxid de titan și acetat de sodiu. 75 la sută din produse conțin între cinci și 10 aditivi, iar mai mult de o treime au câte cinci aditivi alimentari.Cât despre informațiile nutriționale, toate produsele sunt adevărate bombe calorice. Valoarea energetică per 100 de grame de produs variază între 307,06 kcal și 488 kcal. În conformitate cu Ordinul nr. 1.563 din 2008, emis de Ministerul Sănătății, copiilor nu le sunt recomandate produsele cu peste 300 kcal per unitatea de vânzare.Mai mult decât atât, cantitatea de lipide per 100 de grame produs variază între 12 și 30 de grame, iar cantitatea de acizi grași saturați, între 3,4 și 15 grame. 41 la sută din produsele analizate conțin o cantitate mai mare de cinci grame de acizi grași saturați, iar potrivit aceluiași ordin al Ministerului Sănătății, astfel de produse nu sunt recomandate copiilor.„Din păcate, croasanții comer-cializați în supermarket constituie pachețelul multor copii, dar puțini părinți cunosc faptul că aceste sortimente de croasanți au o încărcătură chimică foarte mare, constituită din conservanți, coloranți, acidifianți, emulsifianți și arome sintetice. Croasanții sunt produse hipercalorice, cu un conținut ridicat de grăsimi saturate și zahăr sub diverse forme, fapt care nu le recomandă să facă parte din alimentația copiilor, a femeilor însărcinate și a celor care suferă de boli cardiovasculare, renale și sindrom metabolic”, explică pre-ședintele APC România, conf. univ. dr. Costel Stanciu.