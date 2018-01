Ce impact va avea Google mobile-first index în optimizarea SEO

Ştire online publicată Luni, 08 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Încă din anul 2016, Google a anunțat lansarea mobile-first index. Din momentul în care acesta va intra în vigoare, algoritmii Google vor acorda prioritate site-urilor optimizate pentru dispozitive mobile în paginile de rezultate. Conform unui studiu realizat de către Stone Temple Consulting, peste 55% din traficul site-urilor de pe internet vine de pe dispozitive mobile precum tabletele și smartphone-urile, acest procent urmând să crească de la an la an, după prognozele specialiștilor. Astfel, din hotărârea de a lua în considerare din ce în ce mai mult experiență utilizatorilor de dispozitive mobile, Google a anunțat tranziția iminentă către mobile-first index.Dacă ai un business online, precum o afacere eCommerce sau un site de prezentare, probabil te întrebi ce impact va avea Google mobile-first index în optimizarea SEO.În prezent, indexarea unui site și pozitionarea să în SERP depinde de cât de bine este optimizată SEO varianta desktop a website-ului și conținutul acesteia. Astfel, dacă site-ul tău are o versiune separată de mobil (m. sau mobi), aceasta nu are încă o influență prea mare asupra pozițiilor site-ului în Google.Însă, odată cu lansarea mobile-first index, optimizarea SEO va deveni indispensabilă pentru varianta mobile a site-urilor, aceasta devenind prioritară. Așadar, cei care au deja site-ul optimizat pentru mobile, nu trebuie să își facă griji. Pentru cei care, din diverse motive, nu au făcut încp acest pas important, iată trei recomăndări pentru ca mobile-first index să îi prindă pregătiți:Una din cele mai utile resurse de informare cu privire la mobile-first index și optimizarea SEO, este blogul Google Webmaster Central. Într-o postare recentă, specialiștii Google oferă un ghid complet pentru a te pregăti pentru lansarea noului index. Pe scurt, mesajul lui Google în această privință poate fi rezumat în două puncte importante:a) Dacă site-ul tău are un design responsive și conținutul este același, indiferent că este accesat de pe un dispozitiv mobile sau desktop, nu trebuie să schimbi nimic la acesta.b) Dacă ai două versiuni diferite pentru site-ul tău, una pentru mobile și altă pentru desktop, iar conținutul optimizat SEO este diferit de la una la altă, va trebui să faci niste schimbări.Dacă site-ul tău se regăsește în cea de-a două categorie, va trebui să faci următoarele modificări:Chiar dacă îți va consuma resurse de bani și de timp, merită cu vârf și îndesat să investești într-un design responsiv pentru site-ul tău. Având o singură versiune a site-ului, cu un singur URL, care să funcționeze optim indiferent de dispozitivul de pe care este accesat, este avantajos atât pentru utilizatori și motoarele de căutare, cât și pentru programatorii care se ocupă de mentenanța site-ului.Iată care sunt beneficiile unui site care are un design responsive:– este mai facil pentru utilizatori să redistribuie conținutul dacă exista un singur URL;– este mai ușor pentru crawlerii Google să indexeze website-ul;– mentenanța site-ului este mai simplă și consumă mult mai puțin timp;– scade probabilitatea de a apărea erori comune care afectează versiunile mobile ale site-ului;– se îmbunătățeste viteza de încarcare a site-ului, deoarece indiferent dacă este accesat de pe desktop sau de pe dispozitive mobile, nu mai este necesară o redirecționare a utilizatorului către versiunea potrivită.Odată cu lansarea mobile-first index, Google va alege versiunea mobile a site-ului tău ca sursă primară a conținutului. Dacă site-ul tău nu va avea un design responsive, atunci este recomandat ca în versiunea mobile a site-ului tău să se regăsească conținutul cu care vrei să listezi în Google, adică cel care este optimizat SEO. Altfel, vei avea neplăcuta surpriză de a vedea că site-ul tău devansează în SERP.Iată cele mai importante elemente care trebuie să se regăsească atât pe versiunea desktop, cât și pe cea mobile a site-ului tău:– conținutul de tip text, imagini și video;– meta tagurile (meta titlurile și meta descrierile);– datele structurate.