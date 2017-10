Ce îi dăm copilului să mănânce la micul dejun? Crenvurşti cu 12 E-uri şi fără urmă de carne

Ce îi dăm copilului să mănânce la micul dejun? Crenvurști cu 12 E-uri și fără urmă de carne

A început școala și niciun copil nu ar trebui să plece la cursuri fără să fi mâncat micul dejun. În grabă, însă, meniul de dimineață se rezumă, de multe ori, la un singur sandviș sau la un crenvurști cu o felie de pâine și puțin muștar. Dar, atenție, multe din sortimentele de pe piață sunt extrem de nocive și îi fac mult rău sănătății copilului.InfoCons - Asociație pentru Protecția Consumatorilor a realizat un studiu la produsele tip crenvurști de pasăre din marile magazine. Au fost analizate 16 produse, de la producătorii sau distribuitorii Carrefour România SA, Cristim 2 Prodcom SRL, Kaufland România SCS, Macromex, Meda Prod. 98 SA, Metro Cash & Carry România SRL, SC Caroli Foods Group SRL, SC Fox Com Serv SRL, Salbac SA, SC Aldis SRL, SC Elit SRL, SC Goodies Meat Production SRL, SC Romania Hypermarche S. Mai puțin de jumătate din produse au menționat pe etichetă doar țara în care au fost fabricate, respectiv Polonia și România.„Ca urmare a realizării acestui studiu, în ceea ce privește E-urile, a reieșit faptul că numărul lor variază între cinci și 12. Astfel, cele mai multe E-uri sunt în crenvurștii Aro cu carne de pui, cu 12 E-uri, urmați de crenvurștii Caroli cu piept de pui, cu 10 E-uri, și de cei de la Pikok și Cora, cu câte nouă E-uri. La polul opus sunt crenvurștii Aldis cu pui, CrisTim și Horeca, cu câte cinci E-uri. E-urile identificate în produsele studiate sunt: acetați de sodiu, acid ascorbic, acid citric, acid erythorbic, acid lactic, ascorbat de sodiu, caragenan, carmin, citrat de sodiu, difosfați, eritorbat de sodiu, ferocianura de sodiu, guma de guar, guma de xantan, iodat de calciu, lactat de calciu, lactat de sodiu, monoglutamat de sodiu, nitriți de sodiu, polifosfați, tartrat de sodiu, trifosfați”, a explicat președintele InfoCons, Sorin Mierlea.Acesta consideră că crenvurștii sunt cea mai proastă alegere pentru micul dejun al copilului.„Crenvurștii sunt alimente procesate, iar alimentele procesate tind să fie mai bogate în grăsimi, zahăr, calorii, E-uri, coloranți și conservanți. Consumate în exces, ele favorizează îngrășarea și duc la probleme de sănătate grave precum cancere, boli de inimă etc. Mai mult, produsele analizate au conservanți adăugați (nitriți sau nitrați). Aceștia pot fi transformați în organism în compuși care sunt asociați cu un risc crescut de cancer. Unii dintre crenvurști conțin vitamina C (acid ascorbic) care se pare că pot să împiedice nitriții să se transforme în compuși cancerigeni, reducând astfel riscul de cancer asociat cu aceste substanțe chimice. Unele produse sunt fierte și afumate. Afumarea este însă o altă metodă de conservare asociată cu un risc crescut de cancer. Studiile epidemiologice au arătat că există dovezi puternice privind legătura dintre carnea afumată și cancerul colorectal”, precizează președintele InfoCons.Mai mult decât atât, acești crenvurști conțin proteine puține per 100 grame, adică au foarte puțină carne. „În mod normal, 100 grame de piept de pui conțin 21,9 grame de proteine, dar produsele analizate au între 10 și 15 grame, printre care și proteine din lapte, zer, soia, porc, ou sau pui. În plus, crenvurștii nu sunt o alegere bună întrucât conțin și foarte multe grăsimi. Analizând etichetele, am constatat că majoritatea crenvurștilor conțin piept de pui în proporții variabile, de la 40 la 70 la sută, dar au slănină sau piele de pui adăugată, ceea ce înseamnă grăsimi saturate. Grăsimile saturate cresc riscul de apariție a afecțiunilor cardiovasculare precum infarctul sau accidentul vascular cerebral și sunt un factor de risc pentru cancerele de colon și sân”, completează președintele Sorin Mierlea.