Ce îi cere organizaţia Vier Pfoten primarului Constanţei

1

BUNUL SIMT NU SE CUMPARA LA PIATA

CHIAR AVETI SENZATIA CA ACEST PERSONAJ CARE NU ARE CEL MAI MIC RESPECT FATA DE CETATENII ORASULUI O SA SE SINCHISEASCA DE SOARTA ANIMALELOR? LA CE VA ASTEPTATI DE LA UN TIP CARE NU ARE PRACTIC NICI O VALOARE MORALA? TOTUSI CIRCARUL NOSTRU DE DOI LEI AR TREBUI INFORMAT CA IN TARILE EUROPENE DIN VEST CIRCARII RENUNTA LA FOLOSIREA ANIMALELOR IN ARENA. SPER CA ACEST TRAGIC EXEMPLAR LEGUMICOL SA FIE IN VIITORUL APROPRIAT INTR-O CUSCA CU GRATII, POATE I SE VOR TREZI ANUMITE SIMTURI ADORMITE....