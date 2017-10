Ce faci dacă te păcăleşte sau îţi vorbeşte urât taximetristul

Ce faci dacă te păcălește sau îți vorbește urât taximetristul

Când te grăbești, când vremea este urâtă sau când pur și simplu nu ai chef să conduci ori să mergi cu autobuzul, taxiul este o alternativă pentru mulți dintre noi. Însă, constănțenii trebuie să fie foarte atenți atunci când comandă un taxi sau îl iau dintr-o stație din oraș.Unii dintre taximetriștii constănțeni par să fi revenit la vechile obiceiuri de a-și păcăli clienții. Ba nu au rest la o bancnotă mare, ba nu pornesc aparatul și taxează cât vor ei, ba nu dau bonul fiscal. Mai sunt și taximetriștii pirat, pe care îi găsești la Gară, în parcările centrelor comerciale sau în fața Spitalului Județean, care au tarife uriașe, dar pe care le afli abia când opresc aparatul, la sfârșitul călătoriei.Constănțenii au început să se plângă din nou de serviciile proaste pe care le oferă taximetriștii din municipiu. Mulți sunt nemulțumiți de prețurile practicate, de condițiile din autoturism sau de modul cum le-a vorbit șoferul sau de felul cum a condus, dar puțini ajung să și depună reclamațiile la Protecția Consumatorilor sau la Poliția Locală.„Circul destul de des cu taxiul, mai ales iarna. În ultima perioadă, mai mult decât oricând, am dat peste tot felul de mitocani. Zilele trecute, am mers până la City Park. Cursa costa 7,8 lei. I-am înmânat șoferului 10 lei, i-a luat și a spus mulțumesc. Când l-am întrebat de rest, mi-a spus că nu are mărunt, că sunt primul client, deși era ora 18.30. M-a deranjat tonul cu care mi-a vorbit, de parcă mă certa că nu îi las toți cei 10 lei. I-am cerut banii înapoi, să mă duc să schimb la un chioșc și să îi las 8 lei. Mai mult mi i-a aruncat. A spus că el se grăbește, nu poate să stea după mine, să caut să schimb banii. El tot insista, ca să renunț eu și să-i las toată suma. Dacă ar fi vorbit politicos, cu siguranță i-aș fi lăsat. Am schimbat și i-am plătit cursa, întrebându-l dacă m-ar mai fi luat dacă i-aș fi spus de la început că nu am bani să plătesc toată cursa și că îi voi da cu doi lei mai puțin. Nu a răspuns nimic, a plecat în viteză”, ne-a povestit Ioana, din Constanța.Femeia nu a făcut plângere nici măcar la dispeceratul de care aparținea taximetristul, așa că acesta își va vedea în continuare de treabă și probabil că își va păstra aceeași atitudine față de clienți.Cereți bonul fiscal!Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța ne atrag atenția că, pentru a face o plângere împotriva unui taximetrist, trebuie să avem bonul fiscal emis de acesta. Însă ce faci atunci când nu primești bon, așa cum spun mulți din călători.„Pentru călătoriile mai scurte, unii șoferi nu mai pornesc aparatul. Spun cât face cursa și nu mai taxează pe bon. Sunt persoane cărora nu le pasă dacă primesc bon sau nu, dar eu întotdeauna cer. Acum câteva zile, am luat un taxi de la Gară, șoferul a pornit ceasul, dar la finalul cursei mi-a spus doar cât am de plătit, fără să îmi dea bon. L-am rugat să mi-l dea și abia atunci l-a scos. Părea deranjat, dar nu a avut încotro”, ne-a declarat Mihai Sava.Fiți atenți în ce vă urcați!„Oamenii trebuie să se uite pe portiera taxiului, dacă are plăcuța cu numărul de autorizație. Toate taxiurile autorizate au această plăcuță. Apoi, trebuie să se uite obligatoriu la tariful per kilometru afișat. În cazul în care au fost deja păcăliți, pot chiar să solicite un echipaj de poliție. Sub diferite pretexte, îl pot reține pe șofer pe loc, spunându-i că merg să aducă banii din casă, de exemplu, și, între timp, să cheme un echipaj de poliție”, ne sfătuiește Liviu Pătrașcu, șeful Serviciului de Transport Local din cadrul Primăriei Constanța.