Ce drepturi au femeile în concediu de maternitate

Natalitatea României este în continuă scădere.Pentru a încuraja familiile să facă copii statul a oferit, inițial, posibilitatea ca mămicile să stea acasă, în concediu de creșterea copilului, timp de doi ani și să primească o indemnizație apropiată de salariul pe care l-au avut. Apoi, odată cu mult trâmbițata criză, Guvernul s-a răzgândit și le-a trimis pe mămici la muncă, momindu-le cu un bonus de 500 de lei pe lună, timp de un an.Însă femeile care își întrerup temporar activitatea profesională pentru a naște și a sta acasă cu copilul se confruntă și cu alte probleme. De la faptul că prima indemnizație o primesc abia după șase luni, timp în care nu au niciun venit, până la șicanele din partea șefilor care le presează să se întoarcă la serviciu mai repede pen-tru a nu-și pierde locul de muncă sau nu le mai primesc pe vechiul post.„Tot mai multe cazuri de abuz au fost semnalate de către angajatele aflate în concediu de maternitate, care s-au trezit că fostul loc de muncă nu mai seamănă cu ce au lăsat înainte de a pleca la maternitate, ba, mai mult, nu prea mai știu ce funcție ocupă”, explică avocatul Mihaela Pleșea. Potrivit acesteia, mamele se confruntă cu anumite presiuni ce vin din faptul că angajatorii lor uită să studieze legea și să o aplice cu acuratețe.„Dacă în primele 42 de zile după naștere nimeni nu te așteaptă la birou, în cea de-a 43-a s-ar putea să fii chemată la vreo ședință. Chiar dacă legea spune că ai dreptul la un concediu de îngrijire a copilului, de maximum doi ani, contractul îți va fi suspendat, timp în care o altă persoană va practica în locul tău, în mod normal pe perioadă determinată. Pentru a reveni la locul de muncă va trebui să discuți cu angajatorul tău și să redactezi o cerere de reactivare a contractului, eventual să fii pregătită pentru o sesiune de negociere aprigă în caz să șeful tău nu prea are la inimă copiii”, le sfătuiește pe mămici avocata Mihaela Pleșea.La alegere: un an sau doi ani acasăNoile reglementări legislative ce vizează concediile de maternitate instituie două posibilități pentru care mamele pot opta: fie un conce-diu de un an, cu o indemnizație de 75% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni, fie un concediu de doi ani, cu un plafon maxim de 1.200 lei. Dacă te-a prins acasă tăierea de moț a copilului și vrei să îți mai petreci încă un an cu acesta, statul îți poate extinde perioada, însă în concediu fără plată.500 de lei momealăRecent, statul a decis să apeleze la un stimulent în bani pentru mamele care optează pentru un concediu de un an, dar decid să revină mai repede la serviciu. Astfel, cu o primă de 500 de lei lunar, până când copilul împlinește doi ani, femeia poate renunța la concediu și merge la vechiul sau la noul loc de muncă.