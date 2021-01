Ce documente sunt necesare pentru a primi indemnizația de șomaj

Conform legii, dacă persoana în căutarea unui loc de muncă nu poate fi repartizată corespunzător pregătirii profesionale și nivelului studiilor, dar îndeplinește condițiile pentru a primi indemnizație de șomaj, poate depune o cerere pentru acordarea acestui drept. Unde? La sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, aceasta urmând a fi însoțită de următoarele documente: actul de identitate, în original; actele de studii și de calificare, în original; declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, că persoana nu are restricții medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricții medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă.